Вибори, призов і прощання зі старими купюрами: що зміниться в Україні з 1 жовтня



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Усі банкноти старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, відсьогодні перестають бути засобом платежу

Другий місяць осені принесе низку змін

Українців з 1 жовтня очікує низка важливих змін: виведення з ужитку старих купюр і монет номіналом 25 копійок, призов в армію, а водіїв зобов'яжуть вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні.

Відсьогодні монети 25 копійок та банкноти старих зразків вже недійсні

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Головна мета цих рішень – спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів. Також у Нацбанку дбають про економічну доцільність та підвищення якості готівки у обігу.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

– в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

– у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Тарифи на електроенергію та газ із 1 жовтня

Минулого тижня ЗМІ повідомили про те, що уряд планує вдвічі підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Також підвищення цін очікується й на холодну воду. Проте Міністерство енергетики спростувало це.

«Інформація про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з жовтня поточного року не відповідає дійсності. Міненерго та уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації вартість електроенергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною», – повідомили в пресслужбі Міненерго.

Не планує змінювати тарифи й «Нафтогаз». Згідно з повідомленням пресслужби компанії, ціна палива за щомісячним тарифом складе 4,7 грн/кубометр, а за тарифом на 12 місяців – 5,24 грн/кубометр.

Водії зобов'язані вмикати ближнє світло фар

Водії з 1 жовтня зобов'язані вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні при русі поза населеними пунктами в будь-який час доби.

Про це йдеться в п. 9.8 ПДР України. Вмикати ближнє світло фар потрібно з 1 жовтня по 1 травня. За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Поліцейський має право зупинити автівку з вимкненими фарами та перевірити наявні документи.

Осінній призов в армію

З 1 жовтня стартує осінній призов до лав Збройних сил України і триватиме до 31 грудня включно. Згідно з рішенням Кабміну, у жовтні-грудні поточного року в армію призвуть 13 тис. 570 українців.

Призову підлягають хлопці від 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення (наприклад, здобування освіти, стан здоров'я). До Збройних сил України призвуть 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 600, Нацгвардії — 4970, Держприкордонслужби — 500.

Перехід на «зимовий» час

Також цього місяця Україна перейде на «зимовий» час. Це відбудеться в неділю, 25 жовтня, о 4:00 ранку за київським часом. Стрілку годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Місцеві вибори

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Українці обиратимуть міських, сільських і селищних голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад.

Осінні шкільні канікули

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам зробити осінні канікули з 26 жовтня по 1 листопада, а в тих школах, де розмістяться виборчі ділянки – з 22 по 30 жовтня.