Громадян України, а також власників паспортів так званих «ЛДНР» можуть зобов'язати покинути територію Росії після 17 серпня, якщо не будуть оформлені дозвільні документи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У МВС РФ заявили, що українці і жителі ОРДЛО нібито не можуть виїхати за межі Росії. У зв'язку з цим вони можуть звернутися до територіальних органів МВС, щоб вирішити питання продовження терміну тимчасового перебування на території країни. Вони можуть стати на міграційний облік за місцем перебування або оформити дозвільні документи на проживання у РФ.

Раніше повідомлялося, що окупанти насильно вивозять українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили росіяни. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий.

А от жителі Краснодарського краю незадоволені вимогами «біженців» із окупованого Росією Донбасу. У телефонній розмові жителька регіону розповідає знайомому про «бабу з Донецька», яка у одній із крамниць обурювалася тим, що Росія обдурила українських «біженців». Переселенка з окупованого Донбасу начебто заявляла, що російська влада надала жителям України, які виїхали чи буди вивезені до Краснодарського краю, не те житло, яке обіцяла. Також росіяни обдурили українських «біженців» і з харчуванням.