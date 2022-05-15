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    Події в Україні

    Окупанти примусово вивозять в ОРДЛО українців й змушують воювати проти ЗСУ

    Рашисти скасували в ОРДЛО медичні комісії й усіх українців відправляють у першу хвилю наступу проти ЗСУ - Окупанти примусово вивозять в ОРДЛО українців й змушують воювати проти ЗСУ
    Рашисти скасували в ОРДЛО медичні комісії й усіх українців відправляють у першу хвилю наступу проти ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України

    Окупанти насильно вивозять українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили росіяни. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі «Україна 24».

    «Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, одразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть», – сказав Гайдай.

    Зазначимо, що 14 травня із Сєвєродонецька була проведена евакуація мирного населення. Це перша евакуація за довгий час. Під час заходу вдалося вивезти з міста 17 осіб, включно з трьома дітьми.

    Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна ОРДЛО Україна окуповані території окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти примусово вивозять в ОРДЛО українців й змушують воювати проти ЗСУ