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    Події в Україні

    Росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України

    Росіяни незадоволені переселенцями з ОРДЛО і гонять їх назад до України - Росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України
    Росіяни незадоволені переселенцями з ОРДЛО і гонять їх назад до України
    фото з російських ЗМІ

    Утікачі з Донецька скаржаться, що Росія обдурила їх із житлом і харчуванням

    Жителі Краснодарського краю незадоволені вимогами «біженців» із окупованого Росією Донбасу. Про це свідчить інформація, перехоплена СБУ.

    У телефонній розмові жителька регіону розповідає знайомому про «бабу з Донецька», яка у одній із крамниць обурювалася тим, що Росія обдурила українських «біженців».

    Переселенка з окупованого Донбасу начебто заявляла, що російська влада надала жителям України, які виїхали чи буди вивезені до Краснодарського краю, не те житло, яке обіцяла. Також росіяни обдурили українських «біженців» і з харчуванням.

    Один із учасників розмови різко відреагував на вимоги жительки Донецька: «Не подобається – їдь звідси назад, тебе тут ніхто не тримає!» Чоловік також зауважив, що жителів ОРДЛО ніхто не тягнув силою до Росії, а вони, мовляв, самі приїхали до Краснодарського краю.

    Нагадаємо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

    У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

    За два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.

    Теги: росія окупанти війна Україна депортація біженці окупація #stoprussia
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    Росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України