Росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України

Росіяни незадоволені переселенцями з ОРДЛО і гонять їх назад до України

Утікачі з Донецька скаржаться, що Росія обдурила їх із житлом і харчуванням

Жителі Краснодарського краю незадоволені вимогами «біженців» із окупованого Росією Донбасу. Про це свідчить інформація, перехоплена СБУ.

У телефонній розмові жителька регіону розповідає знайомому про «бабу з Донецька», яка у одній із крамниць обурювалася тим, що Росія обдурила українських «біженців».

Переселенка з окупованого Донбасу начебто заявляла, що російська влада надала жителям України, які виїхали чи буди вивезені до Краснодарського краю, не те житло, яке обіцяла. Також росіяни обдурили українських «біженців» і з харчуванням.

Один із учасників розмови різко відреагував на вимоги жительки Донецька: «Не подобається – їдь звідси назад, тебе тут ніхто не тримає!» Чоловік також зауважив, що жителів ОРДЛО ніхто не тягнув силою до Росії, а вони, мовляв, самі приїхали до Краснодарського краю.

Нагадаємо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

За два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.