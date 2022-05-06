Росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України
Утікачі з Донецька скаржаться, що Росія обдурила їх із житлом і харчуванням
Жителі Краснодарського краю незадоволені вимогами «біженців» із окупованого Росією Донбасу. Про це свідчить інформація, перехоплена СБУ.
У телефонній розмові жителька регіону розповідає знайомому про «бабу з Донецька», яка у одній із крамниць обурювалася тим, що Росія обдурила українських «біженців».
Переселенка з окупованого Донбасу начебто заявляла, що російська влада надала жителям України, які виїхали чи буди вивезені до Краснодарського краю, не те житло, яке обіцяла. Також росіяни обдурили українських «біженців» і з харчуванням.
Один із учасників розмови різко відреагував на вимоги жительки Донецька: «Не подобається – їдь звідси назад, тебе тут ніхто не тримає!» Чоловік також зауважив, що жителів ОРДЛО ніхто не тягнув силою до Росії, а вони, мовляв, самі приїхали до Краснодарського краю.
Нагадаємо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.
У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.
За два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.