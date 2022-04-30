В ОРДЛО «мобілізують» інвалідів: окупанти скасували медогляд призовників

Відкупитися від служби в псевдореспубліках можна за 5-75 тис. російських рублів

Через брак особового складу на окупованих територіях проводять поліцейські рейди у пошуках придатних до служби

Вичерпавши практично весь наявний мобілізаційний ресурс Луганської та області, російські окупаційні адміністрації регіону з 20 квітня призупинили проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: «у зв’язку з браком спеціалістів». Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборни Укрїни, наразі потенційні «призовники» не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям, зате воєнкомати звітують про виконання встановлених планів з постачання «живої сили».

Тих, у кого наявні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але вони розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання «призовників».

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи «МВС» – від 75 тис. рос. руб.

Нагадаємо, що через відсутність придатних до мобілізації, на окупованій Луганщині окупанти женуть на передову навіть студентів вишів.

А музикантів Донецької філармонії мобілізували, кинувши під Маріуполь, обманом – за словами журналіста Дениса Казанського, людей запросили нібито для зйомок сюжету на телебаченні, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт.

В соцмережах на окупованих територіях повідомляли про загибель силоміць мобілізованого концертмейстера Донецького академічного музично-драматичного театру Сергія Рудова та актора естрадно-симфонічного оркестру державного академічного ансамблю пісні та танцю «Донбас» Павла Махна.