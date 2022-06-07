Росіянин спалив свій паспорт на знак протесту проти війни Путіна (відео)
Росіянин закликав громадян РФ схаменутися та протистояти Путіну
Державне бюро розслідувань продовжує перевіряти громадян Росії, які проживають в Україні. У Черкасах правоохоронці спілкувалися з чоловіком, який 2015-го переїхав до України з Москви. В місті він одружився. Крім того, понад шість років озвиває свій приватний бізнес. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
«Схаменіться, намагайтесь усіляко сприяти закінченню цієї війни, не вступайте у збройні сили Російської Федерації. Намагайтесь зупинити російську агресію і не вірте у те, що показують по телебаченню. Росія має припинити цю військову агресію стосовно України», – наголосив росіянин.
Це не перший випадок, коли громадяни Росії спалюють свій паспорт в знак протесту проти війни Росії в Україні. Раніше така подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.
Уродженець Вінниччини, який прожив на території Росії близько 10 років відмовився від російського громадянства та порвав паспорт країни агресора.