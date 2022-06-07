Росіянин спалив свій паспорт на знак протесту проти війни Путіна (відео)

Росіянин закликав громадян РФ схаменутися та протистояти Путіну

Державне бюро розслідувань продовжує перевіряти громадян Росії, які проживають в Україні. У Черкасах правоохоронці спілкувалися з чоловіком, який 2015-го переїхав до України з Москви. В місті він одружився. Крім того, понад шість років озвиває свій приватний бізнес. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

На знак протесту проти війни, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого, чоловік порвав та підпалив паспорт РФ. Крім того, чоловік засудив дії загарбницької армії на чолі із диктатором Путіним. Він закликав своїх співвітчизників сприяти зупиненню війни.

«Схаменіться, намагайтесь усіляко сприяти закінченню цієї війни, не вступайте у збройні сили Російської Федерації. Намагайтесь зупинити російську агресію і не вірте у те, що показують по телебаченню. Росія має припинити цю військову агресію стосовно України», – наголосив росіянин.

Це не перший випадок, коли громадяни Росії спалюють свій паспорт в знак протесту проти війни Росії в Україні. Раніше така подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

Уродженець Вінниччини, який прожив на території Росії близько 10 років відмовився від російського громадянства та порвав паспорт країни агресора.