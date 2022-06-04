Вінничанин порвав свій російський паспорт (відео)

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Чоловік засудив дії президента Росії

Уродженець Вінниччини, який прожив на території Росії близько 10 років відмовився від російського громадянства та порвав паспорт країни агресора. Про це розповіли в управлінні СБУ у Вінницькій області у зведенні за 3 червня.

40-річний Юрій повернувся на батьківщину та має бажання залишитись тут для постійного проживання.

У відеозверненні, чоловік висловлює свою проукраїнську позицію та засуджує дії президента Росії щодо проведення військових дій на території України.

Також, чоловік емоційно наголошує, що не може мовчати після таких страшних звірств російських військових проти дітей, жінок та мирного населення.

Тим часом, на півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів.