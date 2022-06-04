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    Новини

    Вінничанин порвав свій російський паспорт (відео)

    Вінничанин порвав свій російський паспорт (відео)
    фото з відкрити з джерел

    Чоловік засудив дії президента Росії

    Уродженець Вінниччини, який прожив на території Росії близько 10 років відмовився від російського громадянства та порвав паспорт країни агресора. Про це розповіли в управлінні СБУ у Вінницькій області у зведенні за 3 червня.

    40-річний Юрій повернувся на батьківщину та має бажання залишитись тут для постійного проживання.

    У відеозверненні, чоловік висловлює свою проукраїнську позицію та засуджує дії президента Росії щодо проведення військових дій на території України.

    Також, чоловік емоційно наголошує, що не може мовчати після таких страшних звірств російських військових проти дітей, жінок та мирного населення.

    Тим часом, на півдні України партизани агітують відмовлятися від російських паспортів.

    Теги: росія окупанти війна Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Вінничанин порвав свій російський паспорт (відео)