Громадянин Росії спалив паспорт протестуючи проти війни в України (відео)

Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

Громадянин країни-окупанта спалив свій паспорт під час акції протесту проти війни Росії в Україні. Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

«Мені соромно за Росію. І тому я більше не хочу і не можу бути її громадянином. Ось чим я пояснюю свій вчинок», – сказав чоловік.

Акції протесту проти війни в Україні проходять на набережній курорту Пафос кожного дня. І проходитимуть до того часу, поки російські окупанти не покинуть українську землю.

Нагадаємо, на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: «Це війна» та «Народ, вставай». Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P.

«Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.