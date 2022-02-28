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    Громадянин Росії спалив паспорт протестуючи проти війни в України (відео)

    Чоловік зізнався,що йому соромно за Росію - Громадянин Росії спалив паспорт протестуючи проти війни в України (відео)
    Чоловік зізнався,що йому соромно за Росію
    фото скріншот відео

    Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

    Громадянин країни-окупанта спалив свій паспорт під час акції протесту проти війни Росії в Україні. Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

    «Мені соромно за Росію. І тому я більше не хочу і не можу бути її громадянином. Ось чим я пояснюю свій вчинок», – сказав чоловік.

    Акції протесту проти війни в Україні проходять на набережній курорту Пафос кожного дня. І проходитимуть до того часу, поки російські окупанти не покинуть українську землю.

    Нагадаємо, на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: «Це війна» та «Народ, вставай». Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P.

    «Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.

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    Теги: Росія окупанти війна паспорт #stoprussia
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    Громадянин Росії спалив паспорт протестуючи проти війни в України (відео)