Спалив старий паспорт. Росіянин вступив до лав української армії (відео)

Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України

Росіянин Олександр Лузенко живе в Україні з 2017 року. Він етнічний українець, але мав російське громадянство. Після 24 лютого не міг більше дивитись, як загарбники, прийшовши сюди, руйнують усе підряд і вбивають мирне населення.

Тому пішов до лав ЗСУ. Звичайно, що зробив це після ретельних перевірок з боку українських спецслужб.

Як повідомляє Служба безпеки України, чоловік 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій в РФ і врятував не одне життя. Сьогодні називає себе колишнім громадянином Росії.

«Тож зараз вступив до лав ЗСУ і готовий віддати життя за Україну.

А російський паспорт та військовий квиток ЗС РФ розірвав на шматки та спалив як непотріб: «Нехай Росія горить полум’ям так, як горять її документи», повідомили у СБУ.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія від 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші.

За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.