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    Спалив старий паспорт. Росіянин вступив до лав української армії (відео)

    Адекватні росіяни розуміють, що перемога України, означатиме шанс на звільнення Росії - Спалив старий паспорт. Росіянин вступив до лав української армії (відео)
    Адекватні росіяни розуміють, що перемога України, означатиме шанс на звільнення Росії
    скріншот з відео

    Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Росіянин Олександр Лузенко живе в Україні з 2017 року. Він етнічний українець, але мав російське громадянство. Після 24 лютого не міг більше дивитись, як загарбники, прийшовши сюди, руйнують усе підряд і вбивають мирне населення.

    Тому пішов до лав ЗСУ. Звичайно, що зробив це після ретельних перевірок з боку українських спецслужб.

    Як повідомляє Служба безпеки України, чоловік 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій в РФ і врятував не одне життя. Сьогодні називає себе колишнім громадянином Росії.

    «Тож зараз вступив до лав ЗСУ і готовий віддати життя за Україну.

    А російський паспорт та військовий квиток ЗС РФ розірвав на шматки та спалив як непотріб: «Нехай Росія горить полум’ям так, як горять її документи», повідомили у СБУ.

    Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія від 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші.

    За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна паспорт Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Спалив старий паспорт. Росіянин вступив до лав української армії (відео)