Закарпатець спалив свій російський паспорт на знак протесту проти війни

Житель Закарпаття, який мав і російське громадянство, спалив свій паспорт країни-агресора через дії Володимира Путіна

Громадянин України та Росії заявив про відмову від правового зв’язку із Російською Федерацією, знищивши свій паспорт і записавши увесь процес на відео

Державне бюро розслідування викрило особу, яка мала два громадянства – українське і російське. Про це повідомила Facebook-сторінка Бюро.

Чоловік повідомив, що він приїхав до України перед початком війни, а у Росії до того прожив десять років і займався бізнесом.

Після повернення до України він не став на військовий облік, як мав би зробити, зважаючи на ситуацію в країні.

Після затримання і допиту щодо можливої підривної діяльності проти України чоловік порвав свій російський паспорт. Зробивши заяву про відмову від російського громадянства, він завершив процедуру знищення документу, спаливши рештки.

«Володимир Володимирович Путін робить злочин, він убиває дітей», – пояснив чоловік свою позицію. Він зазначив, що в Україні немає жодного насилля, тож, додав «росіянин», «я вважаю, що це (війна – ред.) є неправильними діями російської влади».

Нагадаємо, що після початку війни в Україні затримали кількадесят осіб, яких підозрюють у роботі на окупантів.

Зокрема, у Києві затримали священика Онуфрія з Московського патріархату, співпрацював із російськими спецслужбами.

А на Закарпатті кілька днів тому затримали чоловіка, який передавав ворогам інформацію про ЗСУ.

Державне бюро розслідувань відкрило уже 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями.

Разом з тим, з’явилися і випадки відмови росіян, які живуть в Україні, від свого громадянства. Так, громадянка Росії, що живе у Києві, порвала свій паспорт.