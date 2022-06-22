«Русский мир» Кобзона чинить звірства у рідному місті... Кобзона

Йосиф Кобзон під час виконання «гімну Новоросії» у Донецьку, 2014 рік

Кобзон колись мріяв про «Новоросію», а тепер Росія знущує його рідне місто

Російські окупанти продовжують вбивати та мародерити, виконуючи вказівки диктатора Путіна у місті Часовий Яр, що у Бахмутському районі на Донеччині.

Відомо, що Часів Яр – це місто де народився «народний артист ДНР і ЛНР» та партійний соратник Путіна Йосип Давидович Кобзон.

Як повідомляє Донецька ОВА, російські війська використали касетні снаряди для удару по місту. Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 людей дістали поранення, серед них – шестеро дітей.

Йосип Кобзон від самого початку нападу Росії на схід України підтримував політику Путіна. Крім того, співак підтримував анексію Криму.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

Вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.