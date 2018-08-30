Главный поклонник ДНР Иосиф Кобзон скончался в больнице



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Иосиф Кобзон

Российский артист скончался сегодня, 30 августа

В последний год в сети часто появлялась новости о плохом самочувствии Кобзона, но его семья всячески пыталась скрыть от журналистов реальное положение вещей.

В конце июля российские СМИ сообщили о госпитализации скандального артиста, который поддерживал аннексию Крыма, и даже писали о том, что Кобзон находится в коме. Однако его семья утверждала, что с артистом все в порядке и никаких существенных проблем нет.

И вот сегодня, стало известно, что в московской больнице в возрасте 80 лет скандальный артист Иосиф Кобзон умер.

Стоит отметить, что с 2002 года Иосиф Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. Перенес несколько операций, впадал в кому, но в периоды ремиссий снова выступал со сцены и вел активную социальную жизнь.

Напомним, что в мае прошлого года, российский певец Иосиф Кобзон был лишен государственных наград Украины. Причиной этого послужило то, что артист поддерживал пророссийских боевиков на востоке Украины и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.