  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Главный поклонник ДНР Иосиф Кобзон скончался в больнице

    • Розсилка
    Иосиф Кобзон - Главный поклонник ДНР Иосиф Кобзон скончался в больнице
    Иосиф Кобзон

    Российский артист скончался сегодня, 30 августа

    В последний год в сети часто появлялась новости о плохом самочувствии Кобзона, но его семья всячески пыталась скрыть от журналистов реальное положение вещей.

    В конце июля российские СМИ сообщили о госпитализации скандального артиста, который поддерживал аннексию Крыма, и даже писали о том, что Кобзон находится в коме. Однако его семья утверждала, что с артистом все в порядке и никаких существенных проблем нет.

    И вот сегодня, стало известно, что в московской больнице в возрасте 80 лет скандальный артист Иосиф Кобзон умер. 

    Стоит отметить, что с 2002 года Иосиф Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. Перенес несколько операций, впадал в кому, но в периоды ремиссий снова выступал со сцены и вел активную социальную жизнь.

    Напомним, что в мае прошлого года, российский певец Иосиф Кобзон был лишен государственных наград Украины. Причиной этого послужило то, что артист поддерживал пророссийских боевиков на востоке Украины и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.

    Читайте також
    Йосип Кобзон российский певец российский артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ