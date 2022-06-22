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  4. Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)
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    Політика

    Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)

    Росіяни обстріляли театр у Сєвєродонецьку - Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)
    Росіяни обстріляли театр у Сєвєродонецьку
    фото із соцмереж

    У підвалі театру були люди

    Днями стало відомо, що російські окупанти вдарили по Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру, що у Сєвєродонецьку. Про це свідчать кадри, зняті з висоти пташиного польоту.

    Ексміністр культури України Євген Нищук зазначає, що театр відродився після початку війни Росії проти України у 2014 році поза межами тимчасово окупованого Луганська. Акторський склад театру тоді став одним із найбільш прогресивних та цікавих колективів.

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    Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)
    Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)
    Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)

    «Вкотре Росія свідомо завдає ударів по об‘єктах культури. Нумо, розкажіть мені зараз ще разок про «культуру не на часі» та «культура не має значення». Культура – це основа основ! Все відбудуємо і презентуємо на сценах українських театрів і у Сєвєрі, і у Маріуполі, і Луганську з Донецьком, найяскравіші українські прем‘єри!», – написав Нищук.

    Також повідомляється, що у підвалі театру були люди, їх доля наразі невідома. «Відомо, що окупанти точно знали про те, що там переховуються мирні жителі», – зазначив експерт Українського культурного фонду Сергій Дорофєєв.

    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто.

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    Теги: росія окупанти війна культура театр житло Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)