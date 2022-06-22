Окупанти знищили драмтеатр у Сєвєродонецьку (фотофакт)

У підвалі театру були люди

Днями стало відомо, що російські окупанти вдарили по Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру, що у Сєвєродонецьку. Про це свідчать кадри, зняті з висоти пташиного польоту.

Ексміністр культури України Євген Нищук зазначає, що театр відродився після початку війни Росії проти України у 2014 році поза межами тимчасово окупованого Луганська. Акторський склад театру тоді став одним із найбільш прогресивних та цікавих колективів.

«Вкотре Росія свідомо завдає ударів по об‘єктах культури. Нумо, розкажіть мені зараз ще разок про «культуру не на часі» та «культура не має значення». Культура – це основа основ! Все відбудуємо і презентуємо на сценах українських театрів і у Сєвєрі, і у Маріуполі, і Луганську з Донецьком, найяскравіші українські прем‘єри!», – написав Нищук.

Також повідомляється, що у підвалі театру були люди, їх доля наразі невідома. «Відомо, що окупанти точно знали про те, що там переховуються мирні жителі», – зазначив експерт Українського культурного фонду Сергій Дорофєєв.

Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто.

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