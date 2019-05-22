Розкол в БПП? «Ударівці» будуть голосувати за зміни Зеленського в закон про вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина з 135 нардепів з фракції БПП підтримають зміни в закон про вибори народних депутатів

Група народних депутатів в Блоці Петра Порошенка від партії «УДАР» закликає проголосувати за зміни в закон про вибори народних депутатів, запропоновані президентом Володимиром Зеленським.

Народний депутат Оксана Продан (УДАР) запропонувала «обговорити суттєво той проект, який представить представник президента».

«Тому дуже важливо, щоб ми з вами сьогодні проголосували за зміну виборчої системи так, щоби завтра парламент працював для кожного громадянина України», - сказала вона з парламентської трибуни.

«Наше з вами завдання – створити умови, за яких державна система буде працювати автоматично... Коли окремим людям не треба буде чекати допомоги від окремих народних депутатів», - пояснила Продан.

Нагадаємо, 21 травня ввечері мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що народні депутати від «УДАРу» підтримують ідею зниження прохідного бар'єру у Верховну Раду до 3%.

Хоча лідер фракції БПП Артур Герасимов сьогодні заявив, що їх фракція не буде голосувати за законопроект президента Володимира Зеленського про зміни виборчої системи. За його словами, підписаний вчора Зеленським указ про розпуск парламенту «грубо порушує Конституцію України».

21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

В той же день Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Згдіно з результатами останього соцопитування, за УДАР готові проголосувати 0,4% опитаних.