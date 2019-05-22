БПП не буде голосувати за зміни закону про вибори, запропоновані Зеленським
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Фракція Порошенка відмовилась підтримувати законопроект Зеленського про зміни виборчої системи
Фракція Блоку Петра Порошенка не буде голосувати за законопроект президента Володимира Зеленського про зміни виборчої системи. Про це з трибуни Верховної Ради сказав голова фракції БПП Артур Герасимов.
Герасимов зауважив, що підписаний вчора Зеленським указ про розпуск парламенту «грубо порушує Конституцію України».
«На консультаціях новообраного президента з лідерами фракцій всі про це говорили під стенограму», - нагадав він.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.
В той же день Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.
Андрій Парубій в Facebook написав, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Також спіікер натякнув, що Зеленський може піти шляхом Януковича.