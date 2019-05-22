Гриценко йде на вибори спільно з трьома партіями



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Анатолій Гриценко Фото: Главком

Керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями.

Про це він написав у Facebook.

Гриценко зазначив, що «Громадянська позиція» йде на вибори спільно з партіями «Народний Контроль» , «Рідна Країна» і «Європейська партія України».

«Наша команда Громадянська позиція спільно з партіями «Народний Контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна Країна» (Микола Томенко) і «Європейська партія України» (Микола Катеринчук), посилена професіоналами в ключових сферах - разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях - професійності, чесності й нульової толерантності до корупції», - зазначив політик.

Гриценко також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика, голову виконкому партії «Народний Контроль».

Центральний виборчий штаб уже розгортається і працюватиме в тій самій (відомій журналістам) будівлі на Подолі за адресою: вулиця Іллінська, 22.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.