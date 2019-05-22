У Зеленського заявили, що законопроект-компроміс про вибори буде готовий до ранку



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Андрій Богдан

Зміни до закону про вибори будуть стосуватися вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар’єру до 3%

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що до сьомої ранку 22 травня буде готовий законопроект зі змінами у діючий закон про вибори.

Про це заявив новопризначений глава Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі «112 Україна».

Він зазначив, що законопроект про внесення змін у закон «Про вибори народних депутатів» може бути внесений до парламенту президентом як невідкладний.

«Цей законопроект схвалюється міжнародним співтовариством і зараз він доопрацьовується спільно з працівниками Верховної ради та АП. Десь о 7:00 ранку у нас вже буде текст. Ми будемо узгоджувати з головою ВР шлях його подання: як невідкладний від президента, чи, можливо, підписаний всіма лідерами фракцій і внесений на розгляд парламенту завтра вранці», – заявив Богдан.

Він зазначив, що зміни до закону про вибори будуть стосуватися вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар’єру до 3%.

«Це компроміс. Чи будуть голоси під цей законопроект – велике питання, але в нас є оптимізм. Є проблеми з явкою, і є проблеми з думкою мажоритарних депутатів, які хочуть обратися по своїх округах. Вони не завжди будуть керуватися думкою лідерів фракцій або лідерів партій. Зміни в діючий закон за спільною згодою голів фракцій і чинного президента будуть стосуватися саме виключення з тексту закону норм, що регламентують мажоритарну систему в однопартійну... та норму закону, яка зменшує прохідний бар'єр до 3%. Це компроміс, який досягнуто», – підкреслив Богдан.

Він також зазначив, що прийняття виборчого кодексу з відкритими списками поки що неможливе через позицію народних депутатів.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.