Розкол в оточенні Путіна: глава Кремля втрачає друзів

Президент РФ позбувається підтримки олігархів з найближчого оточення

Президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів, що створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в країні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

За даними Центру, наразі «кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з володарем Кремля особисто.

Водночас команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них Путін побоюється «удару в спину». Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через санкції.

«Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їхнього фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо Путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення», – вважають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо, в оточенні Путіна почався розкол.

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