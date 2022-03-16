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    Розкол в оточенні Путіна: глава Кремля втрачає друзів

    Від декого із соратників можна очікувати удару в спину - Розкол в оточенні Путіна: глава Кремля втрачає друзів
    Від декого із соратників можна очікувати удару в спину
    фото з відкритих джерел

    Президент РФ позбувається підтримки олігархів з найближчого оточення

    Президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів, що створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в країні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

    За даними Центру, наразі «кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з володарем Кремля особисто.

    Водночас команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них Путін побоюється «удару в спину». Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через санкції.

    «Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їхнього фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо Путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення», – вважають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

    Нагадаємо, в оточенні Путіна почався розкол.

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    Теги: РНБО санкції путін бізнес імпічмент Telegram президент
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    Розкол в оточенні Путіна: глава Кремля втрачає друзів