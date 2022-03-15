Путін прирік Росію на десятиліття бідності

Куди дивилось 140 мільйонів росіян, коли їх життя викидали на смітник?

Мовою оригінала

Весь день не оставляет одна мысль: зачем?

Зачем было в период роста цен на нефтепродукты, во время сертификации Северного Потока-2, при цене газа на хабе более 1000 долларов за 1000 кубок, сделать то, что сделал этот невменяшка?

Что должно быть в голове у правителя огромной, 140 миллионной страны, для того, чтобы принять решение, убивающее экономику России на корню? Превращающее страну, с которой вынуждены были считаться, в Северный Бандустан с ракетами?

Ненависть? Обида? Тщеславие? Глупость?

Что двигало российским диктатором? Как он мог ТАК просчитаться? Или он вообще не считал?

Одержимость собственным величием? Бредовые мысли о возвращении СССР? Что заставило Путина выбросить на мусорник 20 лет углеводородного благополучия? Как ему пришло в голову торпедировать собственную страну? Обречь на нищету и безработицу многомилионное население?

Нет науки без обмена опытом, мнениями, методами и результатами! Нет искусства без фестивалей, выставок, конкурсов! Нет образования! Нет медицины! Ничего нет!

Мир давно разучился работать в клетке. Нынешний прогресс – это результат открытого обмена информацией, легкого доступа к системе образования, международного финансирования исследований!

Финансовая система – тоже результат взаимодействия и кооперации разных организаций из разных стран.

Современный мир – это результат свободы и обмена информацией во всех областях человеческой деятельности.

Теперь ничего этого в России не будет.

Ничего не будет, кроме Путина и его банды.

И, честно говоря, черт с ним. Не будет, так не будет. Я точно не заскучаю.

Но остается вопрос: зачем?

И на него у меня нет ответа.

Я могу построить сотню теорий, десять раз обьяснить окружающим о логике шизофреника, о прогрессирующей паранойе, о старческом изменении личности...

Этим можно обьяснить все, но это не обьясняет ничего.

Роль личности снова доказала свое влияние в историческом процессе! Мать бы ее так, эту личность, его и личностью назвать противно, но...

Куда же вы смотрели, 140 миллонов россиян, когда из вашего говна проростало чудовище? Почему, за редким исключением, вы молчите сейчас?

Он же не себя опустил – он вас загнал под плинтус на десятилетия. И вашим именем вершит преступления и беззаконие!

Вопрос «зачем?» остается без ответа. Вероятно потому, что ответа ни у кого нет!

Джерело: блог Яна Валетова

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