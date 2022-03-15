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    Думки вголос

    Путін прирік Росію на десятиліття бідності

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Може росіяни хотіли саме цього? - Путін прирік Росію на десятиліття бідності
    Може росіяни хотіли саме цього?
    фото з відкритих джерел

    Куди дивилось 140 мільйонів росіян, коли їх життя викидали на смітник?

    Мовою оригінала

    Весь день не оставляет одна мысль: зачем?

    Зачем было в период роста цен на нефтепродукты, во время сертификации Северного Потока-2, при цене газа на хабе более 1000 долларов за 1000 кубок, сделать то, что сделал этот невменяшка?

    Что должно быть в голове у правителя огромной, 140 миллионной страны, для того, чтобы принять решение, убивающее экономику России на корню? Превращающее страну, с которой вынуждены были считаться, в Северный Бандустан с ракетами?

    Ненависть? Обида? Тщеславие? Глупость?

    Что двигало российским диктатором? Как он мог ТАК просчитаться? Или он вообще не считал?

    Одержимость собственным величием? Бредовые мысли о возвращении СССР? Что заставило Путина выбросить на мусорник 20 лет углеводородного благополучия? Как ему пришло в голову торпедировать собственную страну? Обречь на нищету и безработицу многомилионное население?

    Нет науки без обмена опытом, мнениями, методами и результатами! Нет искусства без фестивалей, выставок, конкурсов! Нет образования! Нет медицины! Ничего нет!

    Мир давно разучился работать в клетке. Нынешний прогресс – это результат открытого обмена информацией, легкого доступа к системе образования, международного финансирования исследований!

    Финансовая система – тоже результат взаимодействия и кооперации разных организаций из разных стран.

    Современный мир – это результат свободы и обмена информацией во всех областях человеческой деятельности.

    Теперь ничего этого в России не будет.

    Ничего не будет, кроме Путина и его банды.

    И, честно говоря, черт с ним. Не будет, так не будет. Я точно не заскучаю.

    Но остается вопрос: зачем?

    И на него у меня нет ответа.

    Я могу построить сотню теорий, десять раз обьяснить окружающим о логике шизофреника, о прогрессирующей паранойе, о старческом изменении личности...

    Этим можно обьяснить все, но это не обьясняет ничего.

    Роль личности снова доказала свое влияние в историческом процессе! Мать бы ее так, эту личность, его и личностью назвать противно, но...

    Куда же вы смотрели, 140 миллонов россиян, когда из вашего говна проростало чудовище? Почему, за редким исключением, вы молчите сейчас?

    Он же не себя опустил – он вас загнал под плинтус на десятилетия. И вашим именем вершит преступления и беззаконие!

    Вопрос «зачем?» остается без ответа. Вероятно потому, что ответа ни у кого нет!

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти санкції війна путін путінський режим СРСР #stoprussia
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    Путін прирік Росію на десятиліття бідності