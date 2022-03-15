Путін прирік Росію на десятиліття бідності
Куди дивилось 140 мільйонів росіян, коли їх життя викидали на смітник?
Мовою оригінала
Весь день не оставляет одна мысль: зачем?
Зачем было в период роста цен на нефтепродукты, во время сертификации Северного Потока-2, при цене газа на хабе более 1000 долларов за 1000 кубок, сделать то, что сделал этот невменяшка?
Что должно быть в голове у правителя огромной, 140 миллионной страны, для того, чтобы принять решение, убивающее экономику России на корню? Превращающее страну, с которой вынуждены были считаться, в Северный Бандустан с ракетами?
Ненависть? Обида? Тщеславие? Глупость?
Что двигало российским диктатором? Как он мог ТАК просчитаться? Или он вообще не считал?
Одержимость собственным величием? Бредовые мысли о возвращении СССР? Что заставило Путина выбросить на мусорник 20 лет углеводородного благополучия? Как ему пришло в голову торпедировать собственную страну? Обречь на нищету и безработицу многомилионное население?
Нет науки без обмена опытом, мнениями, методами и результатами! Нет искусства без фестивалей, выставок, конкурсов! Нет образования! Нет медицины! Ничего нет!
Мир давно разучился работать в клетке. Нынешний прогресс – это результат открытого обмена информацией, легкого доступа к системе образования, международного финансирования исследований!
Финансовая система – тоже результат взаимодействия и кооперации разных организаций из разных стран.
Современный мир – это результат свободы и обмена информацией во всех областях человеческой деятельности.
Теперь ничего этого в России не будет.
Ничего не будет, кроме Путина и его банды.
И, честно говоря, черт с ним. Не будет, так не будет. Я точно не заскучаю.
Но остается вопрос: зачем?
И на него у меня нет ответа.
Я могу построить сотню теорий, десять раз обьяснить окружающим о логике шизофреника, о прогрессирующей паранойе, о старческом изменении личности...
Этим можно обьяснить все, но это не обьясняет ничего.
Роль личности снова доказала свое влияние в историческом процессе! Мать бы ее так, эту личность, его и личностью назвать противно, но...
Куда же вы смотрели, 140 миллонов россиян, когда из вашего говна проростало чудовище? Почему, за редким исключением, вы молчите сейчас?
Он же не себя опустил – он вас загнал под плинтус на десятилетия. И вашим именем вершит преступления и беззаконие!
Вопрос «зачем?» остается без ответа. Вероятно потому, что ответа ни у кого нет!
Джерело: блог Яна Валетова