В оточенні Путіна почався розкол

Через розв'язану Путіним війну проти України російський бізнес втрачає мільярди доларів

Шестеро російських олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна почався розкол. Це підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в свого ідола», - йдеться в повідомленні.

Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

На сьогодні заяви зробили:

власник «Новатек» Леонід Міхельсон,

засновник «Русалу» Олег Дерипаска,

власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,

голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.

Як повідомлялося, найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні.

Російський олігарх Абрамович продає «Челсі» і обіцяє гроші віддати на допомогу Україні.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».