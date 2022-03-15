Закаєв: потрібен герой, який пристрелить Путіна, як скажену собаку

В оточенні Путіна немає достойних. Це безхребетні моральні виродки

Є відповідальність російського суспільства за злочини, які здійснює Росія від імені громадян Росії. Врятувати ситуацію може не тільки оточення Путіна, але і герой, якщо такий знайдеться. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив глава уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

«Як казав Андрій Піонтковський: «повинен знайтися герой Росії, який пристрелить Путіна як скажену собаку» – сказав Закаєв. На його думку, це потрібно зробити не тільки для того, щоби Путіна знищити. А і для того, щоби в інших диктаторів не виникало бажання гратися ядерною кнопкою. «Світ повинен розуміти, що сьогодні ядерна кнопка знаходиться у руках божевільної людини», – переконує Закаєв.

Проте є і другий спосіб змінити ситуацію. Це дії російського суспільства, які призведуть до того, що Путіна вдасться передати до міжнародного трибуналу у Гаазі. «Це може якимось чином згладити провину російського суспільства за те, що відбувається» – розмірковує чеченський політик.

Він висловив переконання, ще Путін неодноосібно винен у війні. Винні також і російські мільярдери, які фінансували режим. І якщо Путіна обвинуватять у воєнних злочинах, то винними визнають і тих, хто фактично фінансував російського диктатора. «В оточенні Путіна немає достойних людей. Це безхребетні моральні виродки, які 20 років обслуговують цю людину і плескають йому у долоні», – сказав Закаєв.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

Нагадаємо, станом на 20-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків, 80 літаків та 90 гелікоптерів, а також понад 13,5 тис. солдатів загиблими.