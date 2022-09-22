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Розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука
Єрмак заявив, що Медведчук є «дуже потужним носієм інформації для Росії»
Фото: Офіс президента України

Буданов «Медведчук найбільше потрібен ФСБ, тому що через нього безпосередньо йшло фінансування агентурних мереж»

Росія обміняла екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука на 215 українських військовополонених, бо він був потрібний передусім ФСБ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на брифінгу.

«Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен ФСБ, тому що через нього безпосередньо йшло фінансування агентурних мереж, чиновників тощо», – зазначив Буданов.

За його словами, екснардеп став для росіян «засобом впливу та відмивання грошей».  «Це головна причина, чому росіяни про нього так просили», – додав начальник розвідки.

При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Медведчук є «дуже потужним носієм інформації для Росії».

У свою чергу керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука на 200 українських військовополонених – «ознака того, що він був топовим зрадником України».  «Не забігатимемо вперед, ми розуміємо, що наші вороги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком імовірно, що в майбутньому вони зможуть використати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози та фейки... А все, що стосується Медведчука, лягло у відповідні кримінальні справи», – додав Малюк.

Нагадаємо, міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Російське відомство повідомило про повернення на батьківщину 55 полонених військовослужбовців армії РФ, а також військових із «Л/ДНР». Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

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Теги: Генпрокурор Міноборони небезпека росія Україна фінансування Кирило Буданов Віктор Медведчук полон

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