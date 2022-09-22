Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов
Частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні
фото: МВС

Більшість захисників потребують психологічної реабілітації

Багато звільнених з російського полону військових пережили жорстокі тортури. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на брифінгу.

«Усі заходяться абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур», - зазначив Буданов.

За словами начальника розвідки, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.  «Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ», – сказав він.

Буданов розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.

Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Тим часом, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

Читайте також: СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)
Теги: розвідка Міноборони полон військові Кирило Буданов Щастя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадирова зачепило, що російське командування не порадилося з ним
Кадиров впав в істерику через обмін полоненими на «українських умовах»
Сьогодні, 20:19
Україна визволила 215 захисників
СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)
Сьогодні, 18:51
Подоляк: «Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови»
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Сьогодні, 20:04

Політика

Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука
Розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука
Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов
Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов
Американський генерал пророкує поразку рашистів після мобілізації
Американський генерал пророкує поразку рашистів після мобілізації
СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)
СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)
Злочини Росії: Зеленський утворив робочу групу для створення трибуналу
Злочини Росії: Зеленський утворив робочу групу для створення трибуналу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
313K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
162K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
106K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
94K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
79K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
70K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту