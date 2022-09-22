Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов

Більшість захисників потребують психологічної реабілітації

Багато звільнених з російського полону військових пережили жорстокі тортури. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на брифінгу.

«Усі заходяться абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур», - зазначив Буданов.

За словами начальника розвідки, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями. «Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ», – сказав він.

Буданов розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.

Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Тим часом, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.