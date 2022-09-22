Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну

Надія Клочко
glavcom.ua
«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну
Віктор Медведчук перебував в Україні під вартою з 12 квітня
фото з відкритих джерел

Андрій Костін: Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх»

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія». Про це Генпрокурор написав на своїй сторінці у Facebook.

«В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія.

На відміну від держави-терориста, для України життя кожного громадянина – найвища цінність. Українських військовополонених піддають знущанням та тортурам. Або просто вбивають. Теракт в Оленівці це довів всьому світу. Тому кожен обмін не лише повертає свободу, а рятує життя», – написав Костін.

Генпрокурор зазначив, що серед звільнених з полону 215 людей – 10 іноземців-захисників України.

За словами Костіна, Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх», а успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують «обмінний фонд».

«Ми не залишимо безкарним жоден воєнний злочин РФ. Усі воєнні злочини Росії будуть розслідувані, а злочинці отримають покарання», – запевнив він.

«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну фото 1

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Читайте також: Медведчук в обмін на дві сотні українських воїнів: деталі великого звільнення
Теги: обмін полоненими Віктор Медведчук Андрій Костін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соловйов раніше запевняв, щоб обмін «азовців» на Медведчука неможливий
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
Сьогодні, 09:43
Україна обміняла Медведчука на 200 своїх захисників
Медведчука обміняно на 200 військових: глава СБУ розповів подробиці
Сьогодні, 01:22
Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці
Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці
Сьогодні, 05:22

Політика

«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну
«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну
Деокупація Луганщини. Влада озвучила плани щодо колаборантів
Деокупація Луганщини. Влада озвучила плани щодо колаборантів
Трюдо: поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
Трюдо: поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ
Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ
Повний список 215 захисників України, звільнених із російського полону
Повний список 215 захисників України, звільнених із російського полону
Зеленський поспілкувався зі звільненими з полону командирами-«азовцями»
Зеленський поспілкувався зі звільненими з полону командирами-«азовцями»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
60K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
59K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
58K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
29K
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися
26K
На кордоні з Польщею протестують студенти, яких не випускають на навчання (відео) 

Новини

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту