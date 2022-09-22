«Передаємо Медведчука до великої тюрми». Генпрокурор розповів подробиці обміну

Віктор Медведчук перебував в Україні під вартою з 12 квітня

Андрій Костін: Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх»

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія». Про це Генпрокурор написав на своїй сторінці у Facebook.

«В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія.

На відміну від держави-терориста, для України життя кожного громадянина – найвища цінність. Українських військовополонених піддають знущанням та тортурам. Або просто вбивають. Теракт в Оленівці це довів всьому світу. Тому кожен обмін не лише повертає свободу, а рятує життя», – написав Костін.

Генпрокурор зазначив, що серед звільнених з полону 215 людей – 10 іноземців-захисників України.

За словами Костіна, Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх», а успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують «обмінний фонд».

«Ми не залишимо безкарним жоден воєнний злочин РФ. Усі воєнні злочини Росії будуть розслідувані, а злочинці отримають покарання», – запевнив він.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.