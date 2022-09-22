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Кадиров впав в істерику через обмін полоненими на «українських умовах»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кадиров впав в істерику через обмін полоненими на «українських умовах»
Кадирова зачепило, що російське командування не порадилося з ним
фото з відкритих джерел

Кадиров: «Нагорі в Міноборони і ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців»

Ватажок Чеченської республіки Рамзан Кадиров дуже незадоволений обміном полонених, який відбувся 21 вересня. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

Кадирова зачепило, що російське командування не порадилося з ним перед прийняттям такого рішення, а раніше при прийнятті бойових або тактичних рішень радилося з «активними учасниками спецоперації.

«Нагорі в Міноборони і ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців. Я б зрозумів, якщо був би рівноцінний обмін – військовослужбовця на військовослужбовця, агента на агента. У нас повно полонених ВСУшників, яких хоч сто до одного міняй, так ще залишаться», – обурився чеченський лідер.

Також Кадиров розлютився, що обмін пройшов на «українських умовах». «Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в «Азовсталь», викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок – не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли за кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному», – продовжив Кадиров.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Тим часом, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

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