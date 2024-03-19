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Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі

Ірина Луцак
glavcom.ua
Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі
Росія запускає хвилю чуток про нібито «новий наступ» з півночі на Україну
фото з відкритих джерел

Окупанти зосередили близько 19 тисяч військових на північному кордоні України. Кількість не змінилася, зазначили у воєнній розвідці

Окрім «наступу» з Білорусі росіяни також розганяють інформацію про буцімто «вторгнення» у Сумську та Чернігівську області. Попри те, що українські військові усвідомлюють потенційну загрозу нападу з цього напрямку, там ситуацію відстежують, а кордон укріплюють. Про це в коментарі журналістам LIGA.net розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Представник ГУР наголосив на цілеспрямованому поширенні Росією чуток про можливий наступ у Сумській та Чернігівській областях. Він зазначив, що такі дезінформаційні кампанії вже проводилися окупаційними військами раніше, зокрема, щодо потенційної ескалації з боку Білорусі. Цього разу акцент також робиться на північ.

«З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і по формуванню, і передислокації угруповань. Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде», – зауважив він.

У відповідь на запитання щодо повідомлень про концентрацію близько 19 000 російських військових на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов підтвердив, що ситуація залишається незмінною.

Він пов'язав передислокацію окремих підрозділів окупантів з бойовими діями, що тривають у Бєлгородській області Росії.

Представник ГУР МО також зазначив, що на тлі бойових дій у Бєлгородській та Курській областях Росії окупанти намагаються відволікти увагу та маніпулювати інформацією у власних інтересах.

Як повідомлялося раніше, начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що рейди «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону у Курській та Бєлгородській областях – це «законне право громадян вимагати справедливості».

Раніше Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Також нещодавно в ГУР інформували, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна. Російські загарбники використовують залякування, підкуп та тиск, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти участь у так званому «голосуванні» за президента Росії.

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Теги: розвідка кордон наступ ГУР

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