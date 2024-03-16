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Буданов оцінив рейд добровольців до Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов оцінив рейд добровольців до Росії
Буданов заявив, що у добровольців ще достатньо сил
фото з відкритих джерел

Легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом

Добровольці легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом, не збираються зупинятися найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону 16 березня.

«Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них достатньо є для того, щоб, скажімо так, досягти обмежений цілей. Що буде далі – побачимо», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: розвідка Свобода Кирило Буданов Білгород

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