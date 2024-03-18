«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ

Серед цілей атак – виявлення місць розташування наших систем ППО і їхнє знищення

У ніч на 17 березня російські окупанти вдарили п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БПЛА типу «Шахед».

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Варто зауважити, що за останні тижні Україна пережила низку потужних ракетних атак з боку РФ. Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

Вдень 16 березня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ударів зросла до 21 – у лікарні помер ще один рятувальник ДСНС, поранений під час повторного удару. Крім того, у результаті масованого обстрілу 29 грудня загинуло понад 50 жителів Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. Під час атаки 2 січня найбільше постраждали мешканці столиці і Харкова: наразі відомо про п'ятьох загиблих і понад 130 поранених.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські терористи використовують комплекси ППО С-300 і С-400, балістичні ракети «Іскандер», «Кинджал» і «Калібр». Першою і найочевиднішою причиною російського терору під час холодів була спроба знищення критичної та енергетичної інфраструктури України, аби дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Таким чином ворог намагався не лише ослабити економічну ситуацію у нашій державі, а й завдати психологічного тиску на українців. Саме тому географія нанесення ударів – вся територія України. Це демонстрація того, що, на думку окупантів, сховатися цивільному населенню від терору ніде.

Крім того, використовуються ракети Х-22 з радіусом відхилення від цілі у кількасот метрів. Тобто, ні про яку точність нанесення ударів не йдеться – ціллю може стати будь-який цивільний об'єкт. При цьому, на відміну від «Кинджалів» і «Калібрів», які несуть 500 кг вибухівки, бойова частина цієї ракети до 1000 кг.

Адже створювалася вона для знищення авіаносних з'єднань країн НАТО. Додайте до цього балістичну траєкторію, яка унеможливлює своєчасне виявлення і знешкодження, і ми отримаємо відвертий терористичний акт. Втім, хаос та паніка – не єдина і не головна мета російського ракетного терору.

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Серед цілей цих атак – виявлення місць розташування наших систем ППО і їхнє знищення. Якщо масовані ракетні удари по столиці України в очах Кремля виправдані як стратегічно, так і політично, а решта міст на захід від Дніпра обстрілюються по принципу «ми вас всюди дістанемо», то Харків є відносно легкою здобиччю для російських терористів.

Для терору проти цивільного населення Харкова ворог використовує ракети С-300 з дальністю ураження до 350 км і балістичною траєкторією, що знижує шанси на збиття українськими системами ППО. РФ має великі запаси цих ракет – до 2500, а строк їхнього зберігання – до 30 років.

Наразі строк зберігання стає критичним. Тому росіяни стоять перед вибором: або утилізувати ракети, витрачаючи на це кошти з бюджету, або застосовувати для ураження прифронтових міст. Тому, власне, окупанти і б'ють ними по Херсону, Харкову і Запоріжжю. З цих же причин саме Харків частіше за інші міста стає ціллю для т.зв. «дзеркальних відповідей» на удари по прифронтових районах РФ, зокрема Бєлгородської області. Опосередкованим підтвердженням цьому є й показова жорстокість росіян у виборі об'єктів терору – житлових масивів, пологових будинків і ТРЦ.

Армія РФ продовжує тероризувати і південь України. Одеса є для ворога дуже болючим місцем і у розрізі намагання дестабілізації ситуації у цьому регіоні. Москва намагається тиснути на регіон системно простежується по всіх атаках, які були зосереджені на Одещину протягом останніх тижнів. МЗС Німеччини назвало підлими російські ракетні удари по Одесі та висловило підтримку Україні.

«Такі підступні атаки є невід'ємною частиною російської загарбницької війни. Ми як ніколи твердо стоїмо на боці України», – зазначили у Берліні.

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Прем’єр Польщі Дональд Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні. Підсумовуючи причини та наслідки останніх ракетних атак з боку РФ, можу констатувати: розраховувати на те, що дана тенденція буде мати сезонний характер, не варто. На відміну від минулого року, сьогодні у росіян немає проблем із запасами ракет і дронів-камікадзе.

Заяви ГУР МОУ про те, що війська РФ використовують уже стратегічний запас по деяких видах озброєння, на жаль, не відповідають дійсності. Вони ще мають як іранські безпілотники, так і крилаті ракети. На підтвердження цієї тези New York Times наводить оцінку від британської групи Conflict Armament Research, за якою для ракетних обстрілів України у листопаді 2022 року противник використовував Х-101, виготовлені у жовтні 2022 року.

Це означає, що Росія може продовжувати виробництво крилатих ракет великої дальності, не зважаючи на весь комплекс санкцій. РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити їх виробництво. Налагодивши виробництво боєприпасів за рахунок компонентів, які постачають, у тому числі, з країн Заходу, у РФ щомісячно випускають від 40 до 80 крилатих і балістичних ракет, а це означає, що ми пережили далеко не останні масовані атаки з боку держави-терориста. Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки у неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.