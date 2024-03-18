Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ

glavcom.ua
Армія РФ продовжує тероризувати дронами південь України
фото з відкритих джерел

Серед цілей атак – виявлення місць розташування наших систем ППО і їхнє знищення

У ніч на 17 березня російські окупанти вдарили п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БПЛА типу «Шахед».

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Варто зауважити, що за останні тижні Україна пережила низку потужних ракетних атак з боку РФ. Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

Вдень 16 березня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ударів зросла до 21 – у лікарні помер ще один рятувальник ДСНС, поранений під час повторного удару. Крім того, у результаті масованого обстрілу 29 грудня загинуло понад 50 жителів Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. Під час атаки 2 січня найбільше постраждали мешканці столиці і Харкова: наразі відомо про п'ятьох загиблих і понад 130 поранених.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські терористи використовують комплекси ППО С-300 і С-400, балістичні ракети «Іскандер», «Кинджал» і «Калібр». Першою і найочевиднішою причиною російського терору під час холодів була спроба знищення критичної та енергетичної інфраструктури України, аби дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Таким чином ворог намагався не лише ослабити економічну ситуацію у нашій державі, а й завдати психологічного тиску на українців. Саме тому географія нанесення ударів – вся територія України. Це демонстрація того, що, на думку окупантів, сховатися цивільному населенню від терору ніде.

Крім того, використовуються ракети Х-22 з радіусом відхилення від цілі у кількасот метрів. Тобто, ні про яку точність нанесення ударів не йдеться – ціллю може стати будь-який цивільний об'єкт. При цьому, на відміну від «Кинджалів» і «Калібрів», які несуть 500 кг вибухівки, бойова частина цієї ракети до 1000 кг.

Адже створювалася вона для знищення авіаносних з'єднань країн НАТО. Додайте до цього балістичну траєкторію, яка унеможливлює своєчасне виявлення і знешкодження, і ми отримаємо відвертий терористичний акт. Втім, хаос та паніка – не єдина і не головна мета російського ракетного терору.

Серед цілей цих атак – виявлення місць розташування наших систем ППО і їхнє знищення. Якщо масовані ракетні удари по столиці України в очах Кремля виправдані як стратегічно, так і політично, а решта міст на захід від Дніпра обстрілюються по принципу «ми вас всюди дістанемо», то Харків є відносно легкою здобиччю для російських терористів.

Для терору проти цивільного населення Харкова ворог використовує ракети С-300 з дальністю ураження до 350 км і балістичною траєкторією, що знижує шанси на збиття українськими системами ППО. РФ має великі запаси цих ракет – до 2500, а строк їхнього зберігання – до 30 років.

Наразі строк зберігання стає критичним. Тому росіяни стоять перед вибором: або утилізувати ракети, витрачаючи на це кошти з бюджету, або застосовувати для ураження прифронтових міст. Тому, власне, окупанти і б'ють ними по Херсону, Харкову і Запоріжжю. З цих же причин саме Харків частіше за інші міста стає ціллю для т.зв. «дзеркальних відповідей» на удари по прифронтових районах РФ, зокрема Бєлгородської області. Опосередкованим підтвердженням цьому є й показова жорстокість росіян у виборі об'єктів терору – житлових масивів, пологових будинків і ТРЦ.

Армія РФ продовжує тероризувати і південь України. Одеса є для ворога дуже болючим місцем і у розрізі намагання дестабілізації ситуації у цьому регіоні. Москва намагається тиснути на регіон системно простежується по всіх атаках, які були зосереджені на Одещину протягом останніх тижнів. МЗС Німеччини назвало підлими російські ракетні удари по Одесі та висловило підтримку Україні.

«Такі підступні атаки є невід'ємною частиною російської загарбницької війни. Ми як ніколи твердо стоїмо на боці України», – зазначили у Берліні.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні. Підсумовуючи причини та наслідки останніх ракетних атак з боку РФ, можу констатувати: розраховувати на те, що дана тенденція буде мати сезонний характер, не варто. На відміну від минулого року, сьогодні у росіян немає проблем із запасами ракет і дронів-камікадзе.

Заяви ГУР МОУ про те, що війська РФ використовують уже стратегічний запас по деяких видах озброєння, на жаль, не відповідають дійсності. Вони ще мають як іранські безпілотники, так і крилаті ракети. На підтвердження цієї тези New York Times наводить оцінку від британської групи Conflict Armament Research, за якою для ракетних обстрілів України у листопаді 2022 року противник використовував Х-101, виготовлені у жовтні 2022 року.

Це означає, що Росія може продовжувати виробництво крилатих ракет великої дальності, не зважаючи на весь комплекс санкцій. РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити їх виробництво. Налагодивши виробництво боєприпасів за рахунок компонентів, які постачають, у тому числі, з країн Заходу, у РФ щомісячно випускають від 40 до 80 крилатих і балістичних ракет, а це означає, що ми пережили далеко не останні масовані атаки з боку держави-терориста. Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки у неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія системи ППО росіяни ворог населення озброєння ракета безпілотник Україна окупанти балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський заявив, що ЗСУ вибили росіян з Орлівки
Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим
29 лютого, 09:00
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
2 березня, 02:45
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область
20 лютого, 01:50
Туреччина викрила мережу китайських шпигунів
Туреччина викрила мережу китайських шпигунів
23 лютого, 07:46
«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!»
Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)
24 лютого, 14:12
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
6 березня, 07:28
Родичі полонених бояться заявляти через погрози окупантів
Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані
13 березня, 14:57
Україна синхронізувалась з ENTSO-E 16 березня 2022 року
В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони
15 березня, 20:25
Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття
Росія готується до війни з НАТО: розвідка Естонії назвала терміни
15 березня, 14:42

Дмитро Снєгирьов

«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ
«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ
Сили оборони знайшли «ахілесову п’яту» путінського режиму
Сили оборони знайшли «ахілесову п’яту» путінського режиму
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
Втрата Авдіївки – причини і наслідки: як зміниться ситуація на східному фронті
Втрата Авдіївки – причини і наслідки: як зміниться ситуація на східному фронті
Посилення мобілізації: плюси і мінуси нового законопроекту
Посилення мобілізації: плюси і мінуси нового законопроекту
Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ
Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
15K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
13K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
13K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua