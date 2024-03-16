На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують

ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців

ГУР інформує, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна

Російські загарбники використовують залякування, підкуп та тиск, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти участь у так званому «голосуванні» за президента Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

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«У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників РФ обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати». При цьому окупанти наголошують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів Путіна» буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію», – йдеться у повідомленні.

ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців. Основний критерій для цього – відсутність паспорта громадянина РФ.

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«Під тиском «виборчого» фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови «підтримати» Путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших – залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ (Ред. – тимчасово окупованих територіях) у кремлівських агентів інший «агітаційний підхід» – їх намагаються змусити «проголосувати» підкупом та обманом про «краще життя» і «соціальні виплати»», – йдеться у повідомленні.

ГУР інформує, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна. Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих «мобільних виборчих дільниць».

Нагадаємо, що 15 березня, поруч із «виборчою дільницею» на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині пролунав вибух. У той момент там патрулювали окупанти, серед них є поранені.

Партизани руху опору вчинили успішну диверсію приблизно о 15:00. Унаслідок цього п’ятеро окупантів отримали поранення й були доправлені до шпиталю.