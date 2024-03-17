Буданов назвав цілі операції російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях

Військова операція у російському прикордонні – лише початок боротьби повстанців за свою країну

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що рейди «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону у Курській та Бєлгородській областях – це «законне право громадян вимагати справедливості». Про це він повідомив на Форумі підтримки російських добровольців.

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За його словами, військова операція у російському прикордонні – лише початок боротьби повстанців за свою країну.

Він зазначив, що метою було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація «виборів» до РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путін легітимним, а також «пробудження свідомості росіян».

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Буданов заявив, що в ході операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі.

«Громадяни РФ ухвалили рішення звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, яка узурпувала владу, незаконно змінила конституцію і зі своїми поплічниками живе в альтернативній реальності. Війна проти путінського режиму – це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ, а не тільки для кооперативу «Озеро», – наголосив розвідник.

Раніше російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

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Як повідомлялся, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.