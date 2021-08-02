  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом – Рябошапка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства, заявляв його адвокат - Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом – Рябошапка
    Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства, заявляв його адвокат

    За деякими даними, президент особисто бачився із суддею-хабарником

    Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

    «За деякою інформацією він (Зеленський) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім недавно», – повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу «Прямий».

    Микола Чаус – колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $ 150 тис. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли – не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни.

    Чаус прилетів до Кишинева на приватному літаку з зазначенням службам аеропорту не додивлятися борт. Він в'їхав в Молдову нелегально, а в кінці 2016 р. здався поліції. ЗМІ писали, що йому вдалося уникнути арешту і екстрадиції завдяки заступництву з боку тодішнього президента України Петра Порошенка і молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

    У Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку. Президент відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд продовжувався більше двох років. В середині березня 2021 р. Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в наданні політичного притулку в Молдові.

    Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. В Україні йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

    Чаус був викрадений невідомими 3 квітня в центрі Кишинева. Його місце знаходження було невідоме. Однак він кілька разів виступав в інтернеті з відеозверненнями до своєї дружини.

    30 липня стало відомо, що Чауса знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області.
    Співробітники Національної поліції після прибуття намагалися затримати Чауса, проте співробітники СБУ «відбили» екссуддю у поліцейських і відвезли в невідомому напрямку.

    Чаус був доставлений в Центральне управління СБУ на вул.Володимирській в Києві. Пізніше пресцентр СБУ повідомив, що Чаус сам звернувся до співробітників СБУ із заявою про викрадення і позбавлення волі. Адвокат екссудді повідомив, що Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства.

    Читайте також:
    Теги: СБУ адвокат інтернет викрадення суддя Володимир Зеленський президент Руслан Рябошапка Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом – Рябошапка