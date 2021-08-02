Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом – Рябошапка

За деякими даними, президент особисто бачився із суддею-хабарником

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

«За деякою інформацією він (Зеленський) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім недавно», – повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу «Прямий».

Микола Чаус – колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $ 150 тис. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли – не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни.

Чаус прилетів до Кишинева на приватному літаку з зазначенням службам аеропорту не додивлятися борт. Він в'їхав в Молдову нелегально, а в кінці 2016 р. здався поліції. ЗМІ писали, що йому вдалося уникнути арешту і екстрадиції завдяки заступництву з боку тодішнього президента України Петра Порошенка і молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

У Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку. Президент відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд продовжувався більше двох років. В середині березня 2021 р. Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в наданні політичного притулку в Молдові.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. В Україні йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Чаус був викрадений невідомими 3 квітня в центрі Кишинева. Його місце знаходження було невідоме. Однак він кілька разів виступав в інтернеті з відеозверненнями до своєї дружини.

30 липня стало відомо, що Чауса знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області.

Співробітники Національної поліції після прибуття намагалися затримати Чауса, проте співробітники СБУ «відбили» екссуддю у поліцейських і відвезли в невідомому напрямку.

Чаус був доставлений в Центральне управління СБУ на вул.Володимирській в Києві. Пізніше пресцентр СБУ повідомив, що Чаус сам звернувся до співробітників СБУ із заявою про викрадення і позбавлення волі. Адвокат екссудді повідомив, що Чаус не затриманий Службою безпеки України, а перебуває під захистом відомства.

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