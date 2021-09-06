Ексглава уряду Гончарук висміяв деолігархізацію, яку затіяв Зеленський

«Це як рішення про те, щоб дощ перестав йти», – Гончарук про законопроєкт про олігархів

Експрем’єр Олексій Гончарук вважає, що прийняття законопроекту про олігархів само по собі не змініть ситуацію з впливом великого бізнесу на політику. Про це він заявив під час ефіру на каналі «Україна 24».

«Це як прийняти рішення про те, щоби дощ перестав йти. …Від цього він не перестане. Ти не можеш на це впливати. Тобі потрібно для того, щоби в Україні олігархи й великий бізнес не впливав на політику в своїх інтересах, тобі потрібно зробити цілий ряд конкретних речей», – сказав політик.

На думку експрем’єра, головним є будувати сильні інституції, які будуть підзвітні народу.

«Не треба вигадувати велосипед. Антимонопольний комітет працює з тим, щоб не зловживали монополіями. Суди урівнюють права всіх, в тому числі крупного бізнесу, коли є якісь конфлікти. Правоохоронні органи саджають за злочин. Якщо працює нормально система, то не треба буде вигадувати й креатив цей весь», - стверджує він.

Олексій Гончарук припускає, що баталії довкола законопроєкту можуть мати піарівський характер і відволікти увагу суспільства від вирішення реальних проблем.

«Те що заявляють і те, що на практиці – дуже відрізняється. І потрібно усвідомлювати, що це велика проблема. І нею треба займатись. І мій головний меседж тут дуже простий – не можна одним папірцем вирішити таку комплексну проблему. Це раз. Друге – можливо це спосіб підмінити поняття. Всі спостерігайте, як я борюся за цей папірець, а попутно та робота, яка має робитися, не буде робитися», – застеріг експосадовець.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).