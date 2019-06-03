Саакашвілі до Гройсмана: займайся не схудненням, а рятуй людей від паводка на Закарпатті



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Міхеїл Саакашвілі почав критику владу з прем’єр-міністра

Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав прем’єра Володимира Гройсмана їхати на Закарпаття і звідти вирішувати проблеми, пов’язані з підтопленням.

Відповідне відеозвернення Саакашвілі розмістив у себе в фейсбук.

«Я почитав деякі ваші звернення. Ви пишете про те, що очолите партію, підете на вибори, пішли чи не пішли у відставку, як втратили вагу і стали худим. Але ви чинний прем’єр-міністр України. В ці дні, в ці години, поки ви пишете цю нісенітницю, Закарпаття і частину Буковини затопило. Там велика кількість постраждалих, сотні мільйонів гривень прямих збитків. Моя порада і наполегливе прохання – негайно підніміть свою задню частину тіла і негайно летіть на Закарпаття, негайно допомагайте людям», - сказав Саакашвілі.

У підтоплені в горах колишній президент Грузії звинуватив уряд. «Це все результат вашої екологічної політики, коли ви дозволили вирубати ліс і пошкодити екосистему», - обвинуватив Саакашвілі.

«Хоча б в кінці вашого безславного прем’єрства покажіть, що вам хоча б трохи не все одно. Вперед з Кабміну їдьте туди. Пока», - закінчив Міхо.

Нагадаємо, в двадцятих числах травня випало 120 мм опадів, що є місячною нормою. Посилили наслідки дощу захаращеність гірських потічків і недостатньо зроблені берегоукріплення.

Внаслідок паводка на Закарпатті загинули хлопчик та чоловік.