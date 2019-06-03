  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Саакашвілі до Гройсмана: займайся не схудненням, а рятуй людей від паводка на Закарпатті

    • Розсилка
    Саакашвілі до Гройсмана: займайся не схудненням, а рятуй людей від паводка на Закарпатті

    Міхеїл Саакашвілі почав критику владу з прем’єр-міністра

    Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав прем’єра Володимира Гройсмана їхати на Закарпаття і звідти вирішувати проблеми, пов’язані з підтопленням.

    Відповідне відеозвернення Саакашвілі розмістив у себе в фейсбук.

    Читайте також

    «Я почитав деякі ваші звернення. Ви пишете про те, що очолите партію, підете на вибори, пішли чи не пішли у відставку, як втратили вагу і стали худим. Але ви чинний прем’єр-міністр України. В ці дні, в ці години, поки ви пишете цю нісенітницю, Закарпаття і частину Буковини затопило. Там велика кількість постраждалих, сотні мільйонів гривень прямих збитків. Моя порада і наполегливе прохання – негайно підніміть свою задню частину тіла і негайно летіть на Закарпаття, негайно допомагайте людям», - сказав Саакашвілі.

    У підтоплені в горах колишній президент Грузії звинуватив уряд. «Це все результат вашої екологічної політики, коли ви дозволили вирубати ліс і пошкодити екосистему», - обвинуватив Саакашвілі.

    «Хоча б в кінці вашого безславного прем’єрства покажіть, що вам хоча б трохи не все одно. Вперед з Кабміну їдьте туди. Пока», - закінчив Міхо.

    Нагадаємо, в двадцятих числах травня випало 120 мм опадів, що є місячною нормою. Посилили наслідки дощу захаращеність гірських потічків і недостатньо зроблені берегоукріплення. 

    Внаслідок паводка на Закарпатті загинули хлопчик та чоловік.

    Читайте також
    Володимир Гройсман Закарпаття Михайло Саакашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ