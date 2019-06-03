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    «Я не фан»: Саакашвілі пригадав, як в студентські роки куштував марихуану

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    Михайло Саакашвілі - «Я не фан»: Саакашвілі пригадав, як в студентські роки куштував марихуану
    Михайло Саакашвілі

    Екс-президент Грузії запевняє, що йому не сподобалася марихуана

    Колишій президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації Михвайло Саакашвілі розповів, що, будучи студентом, куштував марихуану, але вона йому «не сподобалася».

    Про це Саакашвілі сказав в інтерв’ю ТСН.

    «Колись, коли я був студентом, я марихуану куштував. Але мені не сподобалося. І мені не подобається смак і запах. Тому я не фан. Але там, в Амстердамі, є багато чого, що ще робити цікавого…», – розповів Саакашвілі.

    Нагадаємо, згідно дослідження ЮНІСЕФ, в 2012 році майже українських підлітків у віці між 13 та 17 роками повідомили, що вживали марихуану. Зараз цей показник знизився втричі – до 8%.

    Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

    Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні. 

    Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

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