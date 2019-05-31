Повернення Саакашвілі: чи буде він мститися колишній владі і чи подружиться з новою?

Саакашвілі, якому президент Зеленський повернув громадянство України, повертається в політику

Тріумфальне повернення в Україну Міхеіла Саакашвілі, якого два роки тому позбавили українського громадянства і депортували з країни, істотно пожвавить процеси в українській політиці. Для багатьох у Києві екс-президент Грузії був і залишається серйозним подразником. Паспорт громадянина України, який йому повернув президент Володимир Зеленський, відкриває перед Саакашвілі нові політичні можливості. Головне, щоб він ними користувався, а не увійшов в клінч тепер уже з новою українською владою.

Саакашвілі - зрадник чи герой?

В кінці 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради заявив: Міхеіл Саакашвілі і його соратники на гроші олігарха Сергія Курченка готували в Україні державний переворот. За версією ГПУ, протестні акції «Руху нових сил» - партії Саакашвілі - фінансувалися з Росії. Тоді за рішенням суду, щоправда ненадовго, був узятий під варту один із соратників Саакашвілі - Северіон Дангадзе, а сам Міхеіл перейшов у категорію людей, які готували реванш в Україні.

Вже після повернення Саакашвілі українського громадянства Юрій Луценко публічно повторив, що вважав і вважає екс-президента Грузії зрадником України. Щоправда, після прильоту Саакашвілі до Києва співробітники ГПУ жодних дій щодо нього не чинили. Хоча нелюбов Луценка до Саакашвілі це - одне, а статус «зрадника» - зовсім інше, і він зобов'язує керівника ГПУ діяти, а не розмірковувати, сидячи на прокурорському дивані.

Сам Саакашвілі каже, що не збирається нікому в Україні мститися. Щоправда, складно повірити, що емоційний і темпераментний екс-президент Грузії і колишній глава Одеської області так просто забуде Порошенку і Луценку своє поміщення в СІЗО і примусову депортацію з України. Він хоче справедливості і повної реабілітації. Це неможливо без чергової боротьби Саакашвілі з нині ще чинним генеральним прокурором України. Статус «зрадника» Міхеіла Саакашвілі не влаштовує. А це означає, що нас чекає ще багато серій захопливого серіалу «Міхо і хлопці». Принаймні ГПУ повинна або підтвердити, або спростувати звинувачення на адресу Саакашвілі.

«Ядерна бомба» в руках Зеленського

Колись відома українська журналістка Юлія Мостова порівняла Юлію Тимошенко з ядерною енергією. Мовляв, в залежності від обставин вона може бути і мирним атомом, і смертельною ядерною зброєю. Ця метафора якнайкраще характеризує і Міхеіла Саакашвілі. Чого очікувати від нього після повернення в Україну, ніхто не знає. У тому числі - і президент Зеленський, який повернув Саакашвілі українське громадянство.

Ті, хто сподівається, що Саакашвілі перетвориться на потужну політичну зброю проти колишнього президента Порошенка і його оточення, можуть бути сильно розчаровані. Так, Петро Олексійович серйозно образив почуття Міхеіла Ніколозовича, перетворивши його на апатрида. Так, зі студентськими друзями, напевно, так не чинять. Так, примусова депортація за участю спецназу образила Саакашвілі. Але все, що екс-президент Грузії хотів сказати про Порошенка, він вже давно сказав і не один раз. Що ще можна від нього почути про «баригу» (так Саакашвілі назвав Порошенка), складно уявити.

Сьогодні не менш важливим є те, що екс-президент Саакашвілі буде говорити про нову владу на чолі з Володимиром Зеленським та тих, хто стоїть поруч з нею - міністра МВС Арсена Авакова і олігарха Ігоря Коломойського, давніх опонентів Міхеіла. Чи не перетвориться екс-президент Грузії на ту саму «ядерну зброю» тепер уже проти президента Зеленського? Сьогодні Саакашвілі називає Зеленського «пацаном», який виконав свої обіцянки, і «хлопцем», який всіх ще здивує. Як довго триватиме цей «цукерково-букетний» період у відносинах Володимира Зеленського та Міхеіла Саакашвілі, невідомо. Але те, що він рано чи пізно завершиться - більш ніж очевидно.

Навіщо Саакашвілі потрібен Зеленському

Саакашвілі повернувся в Україну напередодні дострокових парламентських виборів. Сам екс-президент Грузії в них не братиме участі. Для цього кандидат в народні депутати повинен прожити в країні останні п'ять років. Але ось політична партія Саакашвілі - «Рух нових сил» може поборотися за місця в парламенті. У нинішніх умовах ця боротьба навряд чи буде успішною - Саакашвілі довго був відсутній в українській політиці. Але вона нагадає президенту Зеленському про бажання грузинських «легіонерів» повернутися у владу.

Яким буде місце Саакашвілі в Україні президента Зеленського, сьогодні ніхто не знає. Міхеіл Саакашвілі був і залишається «важковаговиком» не тільки в українській, але у світовій політиці. Володимир Зеленський тільки починає свою президентську кар'єру. І, як би це дивно не пролунало, вони можуть бути корисними один одному. Якщо, звичайно, один з них і далі буде залишатися «мирним атомом». Міхеіл Саакашвілі може зіграти роль справжнього «тарана» в реалізації таких необхідних для України економічних реформ. Принаймні сам екс-президент Грузії вже готовий до цього. Чи готовий до того ж Володимир Зеленський, ми дізнаємося дуже скоро.

Джерело: Deutsche Welle

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