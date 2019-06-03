Саакашвілі заявив, що ображений не на Авакова, а на Порошенка



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Михайло Саакашвілі

За словами Саакашвілі, Порошенко йому «багато чого обіцяв»

Політик Михайло Саакашвілі заявив, що не ображений на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова після інциденту із кинутою в бік екс-голови Одеської ОДА склянкою.

Про це Саакашвілі сказав в інтерв’ю ТСН.

За його словами, він більше ображений на Порошенка, «який багато чого обіцяв».

«Я не ображений на Авакова. Я ображений на Порошенка. Бо з ним у мене були особисті стосунки і Порошенко мені багато чого обіцяв. Повноваження, фінансування», – заявив Саакашвілі.

За його словами, Порошенко обіцяв дорогу Одеса-Рені, центр адміністративних послуг, відкритий митний простір, нових людей, змінити законодавство.

«Він мені збрехав! З Аваковим у мене не було таких стосунків. Аваков мені ніколи нічого не обіцяв. Реально, що було, - у мене був конфлікт з урядом і системою», - пояснив політик.

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.