Саакашвілі заявив, що ображений не на Авакова, а на Порошенка
За словами Саакашвілі, Порошенко йому «багато чого обіцяв»
Політик Михайло Саакашвілі заявив, що не ображений на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова після інциденту із кинутою в бік екс-голови Одеської ОДА склянкою.
Про це Саакашвілі сказав в інтерв’ю ТСН.
За його словами, він більше ображений на Порошенка, «який багато чого обіцяв».
«Я не ображений на Авакова. Я ображений на Порошенка. Бо з ним у мене були особисті стосунки і Порошенко мені багато чого обіцяв. Повноваження, фінансування», – заявив Саакашвілі.
За його словами, Порошенко обіцяв дорогу Одеса-Рені, центр адміністративних послуг, відкритий митний простір, нових людей, змінити законодавство.
«Він мені збрехав! З Аваковим у мене не було таких стосунків. Аваков мені ніколи нічого не обіцяв. Реально, що було, - у мене був конфлікт з урядом і системою», - пояснив політик.
Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.
Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.
Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.