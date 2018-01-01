Саакашвілі проігнорував запитання про «антибандерівський» закон

Політик не прокоментував польський закон

Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі проігнорував запитання журналістів про «антибандерівський» закон. Під час прес-конференціх журналісти задали питання, на яке не отримали відповіді. Українські журналісти Данило Кондратюк та Діана Лелі спробували задати Саакашвілі декілька гострих



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Політик не прокоментував польський закон

Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі проігнорував запитання журналістів про «антибандерівський» закон. Під час прес-конференціх журналісти задали питання, на яке не отримали відповіді.

Українські журналісти Данило Кондратюк та Діана Лелі спробували задати Саакашвілі декілька гострих запитань.

Вони принесли з собою плакати з фотографіями Саакашвілі на тлі червоно-чорних прапорів, які часто використовуються прихильниками колишнього грузинського президента, та намагалися запитати у нього про ставлення до так званого закону про інститут національної пам’яті, що більш відомий як «антибандерівський». Проте, політик ігнорував їх і продовжував розповідати про його «викрадення».

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

Нагадаємо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

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