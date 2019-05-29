Саакашвілі повернувся. Чи почервоніє Луценко, чи пожалкує Зеленський?

Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, 29 травня 2019 року

Ті, хто заводив справи проти екс-губернатора Одещини, тепер як в рот води набрали

В Україну прибув головний критик попередньої влади Михайло Саакашвілі. Півтора року тому його переслідували українські силовики і врешті-решт витурили за межі країни.

Підставою для повернення опального політика стало рішення президента Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство. Відповідний указ було оприлюднено учора.

Нагадаємо, Петро Порошенко 26 липня 2017 року позбавив екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської облдержадміністрації громадянства. Це відбулось у момент, коли Саакашвілі перебував у США. Українська влада тоді звинуватила Саакашвілі у подачі недостовірної інформації під час отримання українського паспорта. Начебто він у своїй заяві не вказав інформацію про судимість.

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За іронією долі, і позбавлення, і повернення громадянства відбулось хоч і за різних президентів, але за одних і тих же керівників правоохоронних органів.

Отже, в Україні Саакашвілі сьогодні «очікують» генеральний прокурор Юрій Луценко, відомство якого веде досі незакриту справу щодо намірів екс-президента Грузії у спілці з олігархом-втікачем Сергієм Курченком повалити владу, та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, з яким Саакашвілі публічно вступив у конфлікт ще в грудні 2015 року. Цей момент запамятався тим, що міністр спочатку став перекривляти на той момент очільника Одеської області, а потім жбурнув у нього стакан з водою.

Генпрокурор Луценко досі відмовчується щодо повернення Міхо. Вчора народний депутат Сергій Лещенко у зв’язку з цим зауважив з парламентської трибуни: «Я дуже не заздрю Луценку, тому що він за свої дії буде щодня платити».

Також цю подію відмовляється коментувати і Аваков, підлеглі якого разом із працівниками СБУ 12 лютого 2018-го депортували Міхо до Польщі. Міністр ще зовсім недавно, 21 березня, заявляв, що Саакашвілі навіть не пустять на літак до України. Але президент змінився, і Саакашвілі сьогодні вже зустрічають у «Борисполі».

Ця ситуація іміджево не приємна для Авакова, якого Ігор Коломойський хоче бачити в кріслі глави МВС і після парламентських виборів.

Але очільники правоохоронних структур зараз змушені відмовчуватись, адже вони хочуть втриматись на посадах і не зважують критикувати нового главу держави. Аваков лише передає своє невдоволення через довірених людей. Найближчий соратник Авакова Антон Геращенко застеріг президента Зеленського, що добра від Саакашвілі не слід очікувати. «Повернувшись в Україну, Михайло Саакашвілі спочатку піддасть нещадній критиці Петра Порошенка і зробить все, щоб знизити його рейтинг на парламентських виборах. А потім відплатить чинному президенту тією ж монетою, що і попередньому за все добро, що той зробить для нього», - попередив Геращенко.

Саакашвілі ж заспокоїв всіх струбованих. Він пообіцяв, що не буде мстити Луценку, відставки якого і так вимагає президент Зеленський. Правда, новий президент зробив це лише на словах під час інавгурації і жодних подальших кроків не вжив, як, наприклад, у випадку з главою СБУ. Натомість про відставку генпрокурора постійно нагадує Сергій Лещенко. І цього разу приводом стало повернення Саакашвілі, справи проти якого, відкриті правоохоронцями, по суті, розвалились.

Справа про зв’язки з Курченком

Нагадаємо, у кінці 2017 року проти екс-президента і екс-губернатора була відкрита кримінальна справа за ч 2. ст. 256 – «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності». Генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що Саакашвілі домовлявся з «гаманцем Януковича» Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту (під будівлею Верховної Ради саме тоді влаштували «Міхомайдан»). Слідство наполягало, що змовники планували «повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні». Доказом стали записи телефонних розмов. На одній з них зафіксовано діалог, ймовірно, між керівником київського обласного осередку «Руху нових сил» Северіона Дангадзе та представником Курченка, під час якого йде розмова про фінансування олігархом-втікачем масових акцій протесту в Україні. На іншому телефонному аудіозапису начебто вже самі Саакашвілі і Курченко домовляються про контактних осіб, через яких будуть узгоджувати майбутні плани.

Запис з обвинувальними доказами Генпрокуратури

Але ця справа зі серйозними звинуваченнями закінчилась дивно. 24 травня 2018 року єдиний заарештований у цій справі (№42017000000004873) Дангадзе одержав вирок і вийшов на волю, підписавши угоду про визнання винуватості. Наслідки цієї угоди для інших фігурантів справи досі не відомі. В партії «Рух нових сил» весь час вказували на те, що Дангадзе був заручником у влади Порошенка. Сам текст вироку у справі Дангадзе досі засекречений у судовому реєстрі. Хоча пізніше стало відомо, що Дангазде було засуджено до п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від реального терміну ув’язнення, призначивши випробувальний термін – три роки. А у вересні минулого року суд зняв арешт з автопарку Дангадзе.

Провадження власне проти Саакашвілі виокремили в інше під №22018101110000039. Печерський суд вказав, що екс-президент Грузії не є учасником кримінального провадження щодо Дангадзе, а в матеріалах по ньому відсутні будь-які посилання на Саакашвілі. А цього року Генпрокуратура призупинила слідство у кримінальній справі, тому що ще чекає відповіді з Нідерландів на свій запит про надання міжнародної правової допомоги.

Інші ж справи проти Саакашвілі вже закриті. Так, за незаконний перетин кордону, коли 10 вересня 2017 року в пункті пропуску «Шегині» він завдяки натовпу потрапив на територію України, Мостиський райсуд оштрафував Саакашвілі на 3,4 тис. грн.

Було ще рішення щодо заборони в'їзду в Україну на три роки, до 2021 р. Адвокат Саакашвілі оскаржував це рішення, однак в грудні 2018 року ця справа зависла у Верховному суді. Але з поверненням Саакашвілі громадянства ця заборона автоматично знімається, тому що зникають підстави. В Держприкордонслужбі не заперечують: громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України.

Досі нез’ясованим залишається ще один момент: якими ж мотивами новий президент керувався, повертаючи непередбачуваному Саакашвілі громадянство. За однією з версій, в команді Зе хочуть використати Міхо як таран проти Петра Порошенка на парламентських виборах. Саакашвілі буде відведена роль головного критика і викривача екс-президента. У Саакашвілі не заперечують свою зацікавленість у виборчій кампанії. Там вже навіть оголосили, що реанімують напівзабуту партію «Рух нових сил».

Сергій Чепінський, «Главком»