Поліція прийшла з обшуками до відомого львівського волонтера і активіста

Святослав Літинський займається постачанням автомобілів для українських військових

Сьогодні, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук», – зазначив Літинський, додавши у коментарях, що адвокат уже їде до нього.

Про обшук у Святослава Літинського повідомив і народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович у Facebook.

«З самого ранку – обшук у відомого львівського активіста і волонтера Святослава Літинського. Людини, в порядності і відданості якої українській справі немає ні найменшого сумніву. Маховик переслідування волонтерів, що допомагають фронту, набирає обертів. І очевидним є те, що це абсолютно зловмисна системна кампанія, що спрямовується з високих київських кабінетів», – зазначив нардеп.

Додамо, що Святослав Літинський займається постачанням з-за кордону автомобілів на потреби Збройних сил.

Святослав Літинський – український громадський діяч, доктор філософії з фізико-математичних наук, викладач, відомий захисник української мови. Від 2012 року він через судові позови відстоює українську мову, якщо є порушення чинного законодавства. Був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, виборов необхідність маркувати побутову та електронну техніку українською мовою іноземними компаніями.

Нагадаємо, раніше депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Вона посперечалася із відомою українською волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою». Крім того, «слуга» заявила, що футболка Ярової коштує близько 11 тис. грн, натякнувши, що волонтерка нібито купила її за гроші, які українці пожертвували на благодійність. Цю славнозвісну футболку Дана Ярова продала на аукціоні. Лот придбав за 36 920 грн колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Усі вторговані кошти волонтерка пообіцяла переказати Збройним силам України.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України.

На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно попросити вибачення перед волонтерами.