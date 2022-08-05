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У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
Окупанти бояться навіть неживого Бандеру  
фото з відкритих джерел

Рашисти воюють із монументами 

На Львівщині затримали трьох зрадників, які закликали до війни та активно підтримували російську агресію в соцмережі. Один із чоловіків надав координати, а згодом мав корегувати ракетний удар РФ по пам’ятнику Степану Бандері у Львові. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Окрім поширення деструктивної пропаганди чоловік листувався з діючим бойовиком так званої «ДНР».  

5 фото
На весь екран

Слідчі оголосили зловмисникам підозру за пропаганду війни. Триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, також Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність п’яти колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Раніше СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях

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Теги: державна зрада Львів СБУ

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