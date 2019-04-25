Садовий вже готовий стати прем’єром при президенті Зеленському



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Андрій Садовий хоче підтримки парламенту і посади прем'єр-міністра Фото: сайт "Самопомочі"

Рейтинг «Самопомочі» зараз близько 1%, але у її лідера досить великі плани – керувати урядом

Лідер «Самопомочі» і мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий працювати на посаді прем'єр-міністра, але за певної умови - якщо у нього буде підтримка парламентської більшості. Про це він заявив в коментарі Delo.ua.

«Працювати я готовий. Але я готовий працювати, маючи легітимність. Якщо є підтримка більшості в парламенті, ти можеш зробити багато. А коли ти приходиш і працюєш в опозиції, то виходить, що ти можеш пропонувати ідеї, але вони не будуть реалізовані», -пояснив Садовий.

Він додав, що «Самопоміч» обов'язково буде приймати участь в парламентських виборах восени 2019 року і хотіла б збільшити кількість своїх мандатів у Верховній Раді 9-го скликання (зараз у їх фракції 25 депутатів). При цьому переговорів про об'єднання з іншими політичними силами не веде.

Згідно з останніми результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, «Самопоміч» немає шансу потрапити до парламенту. Так, за партію Садового готові проголосувати лише 0,6% всіх опитаних.

На виборах Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценко, який в першому турі голосування зайняв п’яте місце.