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    Політика

    Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова

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    <p>Андрій Садовий був мером Львова 13 років</p> - Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова

    Андрій Садовий був мером Львова 13 років

    Фото: Главком

    Садовий хоче продовжити свою політичну кар'єру на загальнонаціональному рівні

    Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що більше не має наміру балотуватися в мери.

    Політик заявив в інтерв’ю телеканалу Zik, що хотів би продовжити свою політичну кар'єру на загальнонаціональному рівні. 

    «Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова - я був мером 13 років. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішні люди, й я максимально буду їх підтримувати. Моє завдання сьогодні - працювати на рівні держави, адже тільки так я можу допомогти і Львову, і Одесі, і Харкову, і Миколаєву», - заявив Садовий.

    Як відомо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.

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