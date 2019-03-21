Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова



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Андрій Садовий був мером Львова 13 років Фото: Главком

Садовий хоче продовжити свою політичну кар'єру на загальнонаціональному рівні

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що більше не має наміру балотуватися в мери.

Політик заявив в інтерв’ю телеканалу Zik, що хотів би продовжити свою політичну кар'єру на загальнонаціональному рівні.

«Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова - я був мером 13 років. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішні люди, й я максимально буду їх підтримувати. Моє завдання сьогодні - працювати на рівні держави, адже тільки так я можу допомогти і Львову, і Одесі, і Харкову, і Миколаєву», - заявив Садовий.

Як відомо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.