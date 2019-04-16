«Самопоміч», радикали і Опоблок не проходять у Раду – соцопитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер фракції Самопоміч Олег Березюк і Альона Бабак. Фото: сайт Верховної Ради

Найбільша фракція у Верховній Раді дев’ятого скликання буде у «Слуги народу»

Якби вибори до Верховної Ради відбувались у середині квітня, до українського парламенту пройшли б шість політичних сил: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», Блок Петра Порошенка, ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція» і «Сила і честь».

Такі результати соцопитування оприлюднив сьогодні Київський міжнародний інститут соціології.

За партію «Слуга народу» готові проголосувати 12% усіх респондентів і 25,9% серед тих, хто має намір голосувати та визначився. На другому місці «уламок» Опозиційного блоку «Опозиційну платформу - За життя» - відповідно 7,5% і 16%.

Політсила діючого президента БПП має шанси отримати 7% і 14% голосів.

ВО «Батьківщина», лідерка якого зайняла третє місце на президентський виборах, може розраховувати на 6% і 12%.

«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та «Сила і честь» Ігоря Смешка мають однакову підтримку - 2% і 5%.

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Підтримка інших партій нижча. Зокрема за Радикальну партію Олега Ляшка готові проголосувати 2,3% усіх респондентів і 4,8% серед тих, хто має намір проголосувати та визначився, за ВО «Свобода» 2,2% і 4,6% відповідно. Менше прохідного бар’єра є також і результати Об’єднання «Самопоміч» (0,6% і 1,4%).

Варто зазначити, що 43% респондентів не визначилися, за яку партію вони зараз голосували б.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби другий тур виборів відбувався в середині квітня, за Володимира Зеленського проголосували б 48,4% виборців (72,2% серед тих, хто визначився і буде голосувати). Петра Порошенка готові підтримати 17% виборців (17,9%).

Довідка

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистична похибка не перевищує 3,3%.