  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Самопоміч», радикали і Опоблок не проходять у Раду – соцопитування

    • Розсилка
    Лідер фракції Самопоміч Олег Березюк і Альона Бабак. Фото: сайт Верховної Ради - «Самопоміч», радикали і Опоблок не проходять у Раду – соцопитування
    Лідер фракції Самопоміч Олег Березюк і Альона Бабак. Фото: сайт Верховної Ради

    Найбільша фракція у Верховній Раді дев’ятого скликання буде у «Слуги народу»

    Якби вибори до Верховної Ради відбувались у середині квітня, до українського парламенту пройшли б шість політичних сил: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», Блок Петра Порошенка, ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція» і «Сила і честь».

    Такі результати соцопитування оприлюднив сьогодні Київський міжнародний інститут соціології.

    За партію «Слуга народу» готові проголосувати 12% усіх респондентів і 25,9% серед тих, хто має намір голосувати та визначився. На другому місці «уламок» Опозиційного блоку «Опозиційну платформу - За життя» - відповідно 7,5% і 16%.

    Політсила діючого президента  БПП має шанси отримати 7% і 14% голосів.

    ВО «Батьківщина», лідерка якого зайняла третє місце на президентський виборах, може розраховувати на 6% і 12%.

    «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та «Сила і честь» Ігоря Смешка мають однакову підтримку - 2% і 5%.

    kmis-vybory-rada
    kmis-vybory-rada

    Читайте також

    Підтримка інших партій нижча. Зокрема за Радикальну партію Олега Ляшка готові проголосувати 2,3% усіх респондентів і 4,8% серед тих, хто має намір проголосувати та визначився, за ВО «Свобода» 2,2% і 4,6% відповідно. Менше прохідного бар’єра  є також і результати Об’єднання «Самопоміч» (0,6% і 1,4%).

    Варто зазначити, що 43% респондентів не визначилися, за яку партію вони зараз голосували б.

    Нагадаємо, за даними КМІС, якби другий тур виборів відбувався в середині квітня, за Володимира Зеленського проголосували б 48,4% виборців (72,2% серед тих, хто визначився і буде голосувати). Петра Порошенка готові підтримати 17% виборців (17,9%). 

    Довідка

    Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

    Читайте також
    Батьківщина Верховна Рада БПП соцопитування Опозиційний блок Слуга народу Громадянська позиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ