Садовий прогнозує, що з «Самопомочі» побіжать нардепи
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За словами Садового, на «Самопоміч» чекає непросте внутрішнє перегрупування
Лідер партії «Самопоміч» мер Львова Андрій Садовий прогнозує, що частина народних депутатів перейде з парламентської фракції «Самопоміч» до інших політичних сил.
Про це він пише 9 квітня на своїй сторінці у Facebook.
«Найближчим часом частина народних депутатів від «Самопомочі» покине фракцію. Парламент доживає останні місяці і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками», – зазначає Садовий.
Лідер «Самопомочі» подякував своїм колегам за працю:
«Як би не склалась доля тих, хто вирішить покинути «Самопоміч» в цей момент і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю. Не скурвились, не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості».
За словами Садового, на «Самопоміч» чекає непросте внутрішнє перегрупування.
«Ми йдемо в процес формування нового складу кандидатів, який відбудеться за принципом «відкритих списків». Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя», – зазначив політик.
Як повідомлялося, 2 квітня Садовий заявив, що політична партія «Самопоміч» буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.
У 2014 році до Верховної Ради пройшли 33 кандидати від цієї політсили. Наразі фракція «Самопомочі» налічує 25 нардепів.
До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.
Згодом Садовий підтвердив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.