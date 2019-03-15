Садовий звинуватив Авакова у нечесності



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Андрій Садовий стверджує, що у Львові незрозумілим людям у військовій формі не дозволяють заходити до сесійної зали

Часто у містах на сесіях міської ради незрозумілі особи у військовій формі диктують депутатам, як вони мають голосувати, - Садовий

Львівський міський голова Андрій Садовий звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у нечесності. Про це Садовий заявив на Форумі місцевого самоврядування у Львові.

«Дуже часто у містах на сесіях міської ради є присутніми незрозумілі особи у військовій формі, які починають диктувати умови і спонукати депутатів про те, як вони мають голосувати. Це взагалі поза межами здорового глузду», – вважає Садовий.

Він додав, що дуже часто такі сценарії вигідні тим чи іншим політичним силам.

«А з чим лишаються міста? Хто має захищати місцеве самоврядування? Ну добре, у Львові трошки твердіша ситуація, оскільки ми в принципі не допускаємо, щоб такі люди заходили у зал, а якщо вони десь прориваються, то ми зупиняємо сесію», – сказав Садовий.

Він також відзначив: «Але я дивлюсь, у багатьох містах проводять сесії, люди у формі стоять між рядами. Для мене це – поза межами здорового глузду. Ви думаєте, хтось у країні за це покараний? Ніхто. Чому? Тому що комусь це вигідно».

Садовий також традиційно заявив, що хотів би керувати ще й поліцією.

«Я б однозначно передав містам у підпорядкування функцію громадської безпеки. Поліція з питань безпеки має бути підпорядкована місцевій громаді. Так, це можна робити за однієї умови: коли ми будемо мати чесне керівництво у Міністерстві внутрішніх справ», – наголосив мер Львова.