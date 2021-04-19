Салют й ніяких масок: ЗМІ показали відео вечірки депутата Тищенка

Журналісти заявили, що близько 30 гостей, схоже, прийшли на святкування

Святкування дня народження дружини нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка під час карантину в Києві тривало більше п’яти годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалася салютом, повідомляють Схеми: корупція в деталях.

За даними журналістів, близько 19:00 до готелю Fairmont під'їхав Mercedes, з якого вийшов Тищенко. Слідом за ним до готелю в центрі Києва прибули й інші відвідувачі в святковому вбранні і з квітами.

Фото: www.radiosvoboda.org

Схеми заявили, що близько 30 гостей, схоже, прийшли на святкування. Жоден з них перед входом у готель не скористався захисною маскою.

Журналісти заявили, що святкування відвідав колега Тищенка по фракції, нардеп Олександр Трухін, а також колишній генеральний директор девелоперської групи Seven Hills. Аріе Шварц.

Фото: www.radiosvoboda.org

За інформацією Схем, близько 22.00 навпроти готелю з Труханового острова почав лунати святковий салют.

Схеми заявили, що від власних джерел їм вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська посилала гостям свята. У них гостей просили не публікувати фотографії з події в день святкування і не відзначати локацію.

Журналісти заявив, що після 22.00 з готелю виїхав колишній народний депутат від Слуги народу, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка керує Fairmont — готелем її батька, Леоніда Юрушева.

За інформацією Схем, святкування відбувалося в зоні Fairmont Gold Lounge. У самому готелі заявили, що це «ексклюзивна клубна зона готелю, призначена для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу і подорожуючих».

У пресслужбі відмовилися коментувати вечірку.

За даними ЗМІ, народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко влаштував вечірку в одному з готелів Києва.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення локдауну в Києві в одному з готелів.