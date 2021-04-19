Банкет у чуму. Поліція відкрила справу через вечірку Тищенка під час локдауну

У ресторані працюють правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту

Слідчі столичної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на Подолі. Йдеться про пишну вечірку, яку влаштував народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на честь дня народження своєї дружини Алли Баранівської. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.

Як повідомили ЗМІ, народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко організував пишну вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Баранівської у розпал локдауну в столиці. Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.