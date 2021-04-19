Поліція влаштувала «карантинну» облаву на клуби й ресторани Києва (фото)

Під час перевірки розважальних закладів правоохоронці склали 50 протоколів

Упродовж доби 17 квітня столичні правоохоронці перевірили 533 об’єкти господарської діяльності. Переважна більшість порушень – це робота розважальних закладів, попри заборону у рамках посилення карантинних вимог. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Поліцейські перевірили 533 об’єкти. Серед них були розважальні заклади: Hype, «50», «Ішак», «Спаркс», Shef, ресторан готелю Favor Park, які працювали попри заборону та всередині знаходились відвідувачі. Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. грн», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Після того, як усі відвідувачі покинули заклад, працівники Держпродспоживслужби провели негайну обробку приміщень.

«Вкотре звертаємось до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняємо, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців», – додав керівник столичного главку.

У поліції нагадують, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.

Як повідомили ЗМІ, народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко організував пишну вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Баранівської у розпал локдауну в столиці. Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.