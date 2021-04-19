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    Розваги під час локдауну: які онлайн-події чекають на киян цього тижня

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    Театр на Подолі покаже онлайн-виставу &laquo;Сто тисяч&raquo; - Розваги під час локдауну: які онлайн-події чекають на киян цього тижня

    Театр на Подолі покаже онлайн-виставу «Сто тисяч»

    Фото: сайт Театру на Подолі

    Заклади культури намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів

    Столичні заклади культури під час локдауну продовжують проводити заходи в онлайн-форматі. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Карантинні обмеження тривають, і наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів Мондриївський.

    Цього тижня на киян чекає:

    19 квітня о 13:00 – Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини

    • Онлайн-зустріч з Анастасією Нікуліною (письменницею, блогеркою, книжковою оглядачкою)

    19 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr

    19-25 квітня з 10:00 до 22:00 – Театр на Липках

    • Перелік доступних до перегляду вистав та детальна інформація тут

    20 квітня о 12:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ

    20 квітня о 14:00 – Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва

    20 квітня о 14:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ

    21 квітня о 13:00 – Київська молодіжна бібліотека

    22 квітня о 14:00 – Київська молодіжна бібліотека

    23 квітня о 10:00 – Київська фортеця

    24 квітня о 19:00 – Театр на Подолі

    24 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»

    25 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr

    25 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»

    Нагадаємо, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ культура театр КМДА карантин кияни
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