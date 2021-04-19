Розваги під час локдауну: які онлайн-події чекають на киян цього тижня

Заклади культури намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів

Столичні заклади культури під час локдауну продовжують проводити заходи в онлайн-форматі. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Карантинні обмеження тривають, і наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів Мондриївський.

Цього тижня на киян чекає:

19 квітня о 13:00 – Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини

Онлайн-зустріч з Анастасією Нікуліною (письменницею, блогеркою, книжковою оглядачкою)

19 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr

19-25 квітня з 10:00 до 22:00 – Театр на Липках

Перелік доступних до перегляду вистав та детальна інформація тут

20 квітня о 12:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ

Онлайн-екскурсія «Мої чорнобильські історії» від професійного екскурсовода, киянина Валерія Лисенка

20 квітня о 14:00 – Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва

Кастинг професій – online-зустріч з Глібом Репічем, викладачем хімії в Атмосферній школі, канд. хім. наук

20 квітня о 14:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ

Психологічна онлайн-лекція «Самосаботаж: як ми заважаємо своєму особистісному та професійному розвитку», лектор – Тетяна Дмитренко, психологиня, арттерапевт

21 квітня о 13:00 – Київська молодіжна бібліотека

Юрист про авторське право – стрім-бесіда від Молодіжної. Гість — Михайло Харін, директор Центру надання безоплатної правової допомоги у місті Києві

22 квітня о 14:00 – Київська молодіжна бібліотека

«Еко-свідомість має врятувати світ» – стрім-бесіда з Ольгою Гусаковою, фахівчинею відділу клімату та транспорту ГО «Екодія»

23 квітня о 10:00 – Київська фортеця

24 квітня о 19:00 – Театр на Подолі

24 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»

25 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr

25 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»

Нагадаємо, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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