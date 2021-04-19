Розваги під час локдауну: які онлайн-події чекають на киян цього тижня
Театр на Подолі покаже онлайн-виставу «Сто тисяч»
Заклади культури намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів
Столичні заклади культури під час локдауну продовжують проводити заходи в онлайн-форматі. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.
«Карантинні обмеження тривають, і наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів Мондриївський.
Цього тижня на киян чекає:
19 квітня о 13:00 – Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини
- Онлайн-зустріч з Анастасією Нікуліною (письменницею, блогеркою, книжковою оглядачкою)
19 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr
19-25 квітня з 10:00 до 22:00 – Театр на Липках
- Перелік доступних до перегляду вистав та детальна інформація тут
20 квітня о 12:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ
- Онлайн-екскурсія «Мої чорнобильські історії» від професійного екскурсовода, киянина Валерія Лисенка
20 квітня о 14:00 – Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва
- Кастинг професій – online-зустріч з Глібом Репічем, викладачем хімії в Атмосферній школі, канд. хім. наук
20 квітня о 14:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ
- Психологічна онлайн-лекція «Самосаботаж: як ми заважаємо своєму особистісному та професійному розвитку», лектор – Тетяна Дмитренко, психологиня, арттерапевт
21 квітня о 13:00 – Київська молодіжна бібліотека
- Юрист про авторське право – стрім-бесіда від Молодіжної. Гість — Михайло Харін, директор Центру надання безоплатної правової допомоги у місті Києві
22 квітня о 14:00 – Київська молодіжна бібліотека
- «Еко-свідомість має врятувати світ» – стрім-бесіда з Ольгою Гусаковою, фахівчинею відділу клімату та транспорту ГО «Екодія»
23 квітня о 10:00 – Київська фортеця
24 квітня о 19:00 – Театр на Подолі
24 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»
25 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr
25 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»
Нагадаємо, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.