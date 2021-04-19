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    «Слуга народу» Тищенко знову влаштував вечірку під час локдауну (відео)

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    Нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку на день народження дружини під час локдауну - «Слуга народу» Тищенко знову влаштував вечірку під час локдауну (відео)
    Нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку на день народження дружини під час локдауну
    Фото з відкритих джерел

    Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont

    Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко ймовірно організував пишну вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Баранівської у розпал локдауну в столиці. Про це повідомляє видання «Страна.юа».

    Зазначається, що відео переслали від одного з відвідувачів заходу.

    Так, гостей розважає співачка Катя Корецька.

    Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont.

    Втім, згідно з режимом жорсткого карантину, який введений у Києві, робота ресторанів заборонена навіть у готелях (там вони можуть працювати тільки в ранкові години).

    Тому таке свято можна вважати грубим порушенням карантинних заходів.

    Водночас один з помічників Тищенко на питання видання про масштабне святкування дня народження дружини нардепа сказав, що захід проходить у них вдома.

    Але журналістам вдалося зняти машину Тищенко біля готелю Fairmont. Тобто вечірка проходить, ймовірно, саме там.

    На записі видно, що персонал закладу носить медичні маски, а ось гості без масок.

    Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.

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    Теги: депутат карантин робота співачка Микола Тищенко
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