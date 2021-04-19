«Слуга народу» Тищенко знову влаштував вечірку під час локдауну (відео)
Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont
Зазначається, що відео переслали від одного з відвідувачів заходу.
Так, гостей розважає співачка Катя Корецька.
Ймовірно, свято проходить в ресторані київського готелю Fairmont.
Втім, згідно з режимом жорсткого карантину, який введений у Києві, робота ресторанів заборонена навіть у готелях (там вони можуть працювати тільки в ранкові години).
Тому таке свято можна вважати грубим порушенням карантинних заходів.
Водночас один з помічників Тищенко на питання видання про масштабне святкування дня народження дружини нардепа сказав, що захід проходить у них вдома.
Але журналістам вдалося зняти машину Тищенко біля готелю Fairmont. Тобто вечірка проходить, ймовірно, саме там.
На записі видно, що персонал закладу носить медичні маски, а ось гості без масок.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.
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